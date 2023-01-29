Дезик и Цыган – первые животные, поднявшиеся к верхним слоям атмосферы

Имена Белки и Стрелки — собак-покорителей космоса — известны каждому с детства. Однако мало кто знает, что эти бесстрашные четверолапые космонавты были не первыми животными, которым удалось совершить полет на ракете. На 9 лет раньше, чем они, в верхние слои атмосферы поднялись два других пса по кличке Дезик и Цыган. Именно благодаря им ученые получили первые важные сведения о том, как переносят полеты животные, а также сделали важные выводы, которые стали основой для освоения космоса человеком!











Первый полет в истории к верхним слоям атмосферы состоялся 22 июля 1951 года. В кабине ракеты находились два бесстрашных пса, которые прошли профессиональную подготовку. Обычные дворняги целый год провели в стенах Института авиационной медицины, где о них заботились, прекрасно кормили и обучали правилам поведения в экстремальных ситуациях.







Еще до того, как было принято решение, каких же животных отправить в полет, ученые долго спорили. В это время американцы экспериментировали с запуском обезьян, но эти животные вели себя очень беспокойно и часто срывали установленные на их теле датчики. Собаки же прекрасно поддавались дрессировке, и после длительных тренировок научились вести себя совершенно спокойно в кабине ракеты. Кроме того, дворняги обладали высокой выносливостью, которая формировалась у них на протяжении многих лет жизни на улице.







Будущие четверолапые космонавты вынуждены были пройти все этапы подготовки — барокамеры, центрифуги и прочие испытания. Вместе с Дезиком и Цыганом обучение проходили еще несколько псов, но именно эти заслужили наивысшее одобрение конструктора Сергея Королева, который руководил реализацией государственной программы по освоению космоса человеком.



Сам полет занял менее получаса: ракета поднялась на высоту 101 км, головная часть ракеты отделилась, парашют раскрылся и вскоре псы приземлились целыми и невредимыми. Осмотр собак показал, что все их показатели жизнедеятельности остались в норме, способность реагировать на раздражители тоже не пропала. Датчики состояния здоровья зафиксировали сильнейшие перегрузки, как только ракета начала набирать высоту, но также ученые отметили, что, как только ракета вошла в состояние невесомости, самочувствие собак сразу же улучшилось.







Успеху полета была искренне рада вся команда специалистов, участвовавшая в его подготовке. Собаки сразу же стали настоящими героями. Однако судьбы их сложились по-разному: Дезика ровно через неделю отправили в еще один полет уже с напарницей по кличке Лиса. Однако этот полет закончился трагично: парашют на ракете не раскрылся, и собаки погибли. А вот Цыган прожил долгую жизнь, конструкторы запретили привлекать его к полетам, чтобы посмотреть, не проявятся ли какие-то негативные последствия полета через какое-то время. Цыган прожил долгую жизнь и отличался очень сердитым нравом.



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