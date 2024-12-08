С нами не соску...
Кому воевать молодым

Итальянский фотограф Томмазо Рада (Tommaso Rada) снимал ветеранов тринадцатилетней колониальной войны Португалии, главного для страны конфликта XX века.

В начале 1960-х Португалия, которой с 1932 года управлял диктатор Антониу ди Салазар, ввела войска в свои африканские колонии — Анголу, Гвинею-Бисау и Мозамбик.

За 13 лет в Африку было отправлено 149 тысяч призывников: под мобилизацию попадали все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. В 1974 году, через четыре года после смерти Салазара, в результате «революции гвоздик» авторитарный режим «Нового государства» пал, а военные действия в колониях прекратились. Тринадцатилетний конфликт стал самым масштабным и трагическим в XX веке для Португалии, которая сохранила нейтралитет во Второй мировой войне. Сейчас в пиренейском государстве доживают свой век тысячи ветеранов, страдающих от старых ранений и посттравматического расстройства.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Ветеран колониальной войны и его внук на собрании Ассоциации инвалидов вооруженных сил.

Кому воевать молодым

Потерявший обе ноги в Анголе сеньор Абилиу переодевается без помощи жены, настаивая на своей независимости.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Ветеран перед своим портретом, снятым во время войны.

Кому воевать молодым

Ослепший в результате взрыва в Анголе сеньор Аделиу сидит под фотографией своих сыновей.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Ветеран ищет имена друзей на мемориальной стене в Музее колониальной войны.

Кому воевать молодым

Протезы сеньора Фортуны, потерявшего обе руки в Гвинее-Бисау.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Сильверио Жорже Родригеш бреется. Когда он служил в Гвинее-Бисау, в его руках разорвалась бомба.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Письма участников колониальной войны.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Сеньор Арлинду, участник войны в Анголе, страдает от посттравматического расстройства, которое было признано болезнью в Португалии лишь в 1999 году. Арлинду разведен, его дети избегают общения с ним последние 15 лет.


Кому воевать молодым

10 июня, когда отмечается День Португалии, ветераны колониальной войны не надевают свои протезы, чтобы напомнить правительству о своих проблемах.

Кому воевать молодым

Надгробие португальского солдата в Мозамбике.

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Кому воевать молодым

Португальские ветераны на кладбище в Пембе, Мозамбик.

Кому воевать молодым

Ветераны перед списком павших солдат в Музее колониальной войны.

источник


Ссылка на первоисточник
