Кому воевать молодым

Итальянский фотограф Томмазо Рада (Tommaso Rada) снимал ветеранов тринадцатилетней колониальной войны Португалии, главного для страны конфликта XX века.
В начале 1960-х Португалия, которой с 1932 года управлял диктатор Антониу ди Салазар, ввела войска в свои африканские колонии — Анголу, Гвинею-Бисау и Мозамбик.
Ветеран колониальной войны и его внук на собрании Ассоциации инвалидов вооруженных сил.
Потерявший обе ноги в Анголе сеньор Абилиу переодевается без помощи жены, настаивая на своей независимости.
Ветеран перед своим портретом, снятым во время войны.
Ослепший в результате взрыва в Анголе сеньор Аделиу сидит под фотографией своих сыновей.
Ветеран ищет имена друзей на мемориальной стене в Музее колониальной войны.
Протезы сеньора Фортуны, потерявшего обе руки в Гвинее-Бисау.
Сильверио Жорже Родригеш бреется. Когда он служил в Гвинее-Бисау, в его руках разорвалась бомба.
Письма участников колониальной войны.
Сеньор Арлинду, участник войны в Анголе, страдает от посттравматического расстройства, которое было признано болезнью в Португалии лишь в 1999 году. Арлинду разведен, его дети избегают общения с ним последние 15 лет.
10 июня, когда отмечается День Португалии, ветераны колониальной войны не надевают свои протезы, чтобы напомнить правительству о своих проблемах.
Надгробие португальского солдата в Мозамбике.
Португальские ветераны на кладбище в Пембе, Мозамбик.
Ветераны перед списком павших солдат в Музее колониальной войны.
источник
