10 самых посещаемых музеев мира

Музеи играют важную роль в культурном развитии человека, его эстетическом и духовном воспитании. Это хранилище историко-культурного наследия, которое накапливалось веками. Появление музеев связано с потребностью общества оглянуться на прошлое. На сегодняшний день действуют тысячи музеев разных направлений. Их можно посещать бесплатно или относительно за небольшую плату, но их «отдача» оценивается во стократ.



Ниже представлен список самых популярных музеев мира.







Испания. Бильбао. Музей Гуггенхайма. (Andrea Ciambra)







Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. (Ian Turk)







Испания. Мадрид. Музей Прадо. (Tiex)







Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00; в воскресенье с 10:00-19:00. (lecercle)







Музеи Ватикана. (luke chan)







Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. (Neil Howard)







Россия. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (A.Savin)







Время работы: ежедневно с 10:30 до 18:00; по средам с 10:30 до 21:00. (Kwong Yee Cheng)







Италия. Флоренция. Галерея Уффици. (Kevin Poh)







Время работы: ежедневно с 8:15 до 18:30, кроме понедельника. (Petar Milošević)







Нидерланды. Амстердам. Государственный музей. (andreaerdna)







Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:00. (Sophie Villerot)







США. Нью-Йорк. Метрополитен-музей. (Mike Alexander)







Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:30. (Phil Roeder)







Великобритания. Лондон. Британский музей. (Ham)







Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:30. (Mohammed Alnaser)







Франция. Париж. Лувр. (Franek N)







Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме вторника. (Trey Ratcliff)







США. Вашингтон, округ Колумбия. Музеи Смитсоновского института. (Brandy Shaul)







Время работы: ежедневно с 8:30 до 17:30. (Alex Proimos)



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