Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо: практическая инструкция

Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо.
Киндер-сюрприз считается одним из самых желанных детских лакомств. Ведь малыши ждут не столько шоколада, а сколько сюрприз, который находится в яйце. Что уж греха таить, некоторые взрослые тоже не против самостоятельно открыть «киндер». А представьте, если внутри окажется не игрушка, а настоящий драгоценный подарок. Как самому сделать киндер-сюрприз, не разломав яйцо, смотрите далее в материале.
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
Для «изготовления» персонального Киндер-сюрприза вам понадобится:
• шоколадное яйцо «Kinder Surprise»;
• кипяток и емкость;
• нож;
• непосредственно сам подарок.
Сразу нужно приготовиться действовать очень аккуратно. Сначала необходимо снять обертку-фольгу, не разорвав ее. Для этого разверните ее по линии сгиба и отложите в сторону.
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
Далее разделите яйцо на две половинки. Если сразу это не получается сделать, тогда по линии шва нужно аккуратно надавить ножом.
Из пластикового контейнера достаньте детали игрушки и вложите туда свой подарок.
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
Чтобы склеить половинки шоколадного яйца между собой, необходимо опустить нож в кипяток на 30 секунд, а потом его приложить широкой стороной на место шва двух половинок. Шоколад растает, а половинки легко склеятся между собой.
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
Далее заверните яйцо в обертку. Осталось только подарить его нужному человеку и наслаждаться его реакцией.
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии