Как убрать ржавчину любой сложности за 2 минуты

При работе с металлом нужно тщательно удалять ржавчину, что облегчит сварку, гравировку, покраску и т.д. На ровных поверхностях обычно это делается болгарка с лепестковым диском, шлифовальной машинкой, ленточным гриндером.







Но если деталь рельефная, или шум при абразивной обработке недопустим, то лучше применять химический способ удаления следов коррозии.

пластиковая емкость;соляная кислота 31-35%;емкость с водой;бумажные полотенца или сухая ветошь.В пластиковую емкость подходящего размера набирается соляная кислота, и в нее окунается металлическая деталь, которую нужно очистить.Оптимально проводить работы на свежем воздухе или под мощной вытяжкой, так как выделяемые при этом испарения лучше не вдыхать. Очень хорошо, если емкость имеет крышку.Растворение коррозии займет всего несколько минут, даже на очень ржавых поверхностях. Периодически деталь нужно переворачивать, так как уложенная на дно сторона протравливается хуже. Держать изделие дольше пары минут не стоит, так как кислота начнет растворять уже чистый металл. К детали можно прикасаться только щипцами или плоскогубцами. По мере растворения ржавчины кислота начнет становиться коричневой.Далее деталь вынимается и окунается в чистую воду, чтобы смыть остатки кислоты. Затем ее нужно очень хорошо вытереть, чтобы ржавчина не появилась снова. Кислоты сразу же следует накрыть или перелить обратно в канистру, так как она испаряется.