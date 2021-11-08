4 экстренных способа, как убрать пятна на обоях

Убираем пятна с обоев.
Это случалось с каждым. Только завершили ремонт, всё такое свеженькое и красивое. И уже на следующий день кто-то замечает на обоях досадное пятно. Особенно, если в вечер накануне ремонт активно «обмывали» с гостями и жирными закусками. Отставить панику: вывести даже несвежие пятна с обоев реально. Главное, действовать оперативно и по инструкции.
Обидно!
По статистике именно пятна от жира и еды – самые распространённые. И на одежде, и на обуви, и, как ни странно, на обоях. Хотя, ничего странного: даже, если вы в жаркий день просто обуваетесь, придерживаясь рукой за стенку, пот почти гарантировано превратится в маслянистое пятно. Бороться с ним непросто, но возможно. Вот несколько проверенных способов, как вывести жирные пятна с обоев.
1. Средство для мытья посуды
Жидкость для мытья посуды против пятен на обоях.
Причина эффективности очевидна: состав средства просто напичкан ингредиентами, растворяющими жир.
Чтобы использовать эту суперспособность во благо чистоты стен, смочите небольшое полотенце или губку в горячей воде, хорошо её отожмите, сверху добавьте пару капель средства и лёгкими втирающими движениями пройдитесь по пятну. Потом прижмите секунд на 20. После высыхания пятно испарится.
2. Сода
Сода против пятен на обоях.
Причина эффективности: свойство «поглощать» жир и легкая полировка.
Только не используйте соду «всухую», а смешайте её с небольшим количеством воды до состояния пасты. Пасту нанесите на мягкую губку и немного потрите пятно. Уберите остатки сухой салфеткой и дайте высохнуть.
3. Уксус
Уксус против пятен на обоях.
Причина эффективности: уксусная кислота растворяет масла и жиры.
Самый простой способ – залить небольшое количество уксуса во флакон с распылителем, обильно нанести на пятно и промокнуть салфеткой или сухой губкой.
4. Мука или крахмал
Мука и крахмал против пятен на обоях.
Причина эффективности: отличные впитывающие способности. Не зря ведь крахмал используют даже в качестве сухого шампуня для жирных волос.
Для лучшего эффекта стоит также смешать порошок с небольшим количеством воды. Готовой смесью покройте пятно полностью и оставьте подсохнуть в таком виде на 5-10 минут. После уберите остатки салфеткой и при необходимости повторите.
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