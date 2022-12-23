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Этическая дилемма. Можно ли использовать данные нацистских экспериментов во благо?

Этическая дилемма. Можно ли использовать данные нацистских экспериментов во благо?

Зверства Нацисткой Германии во времена Второй мировой войны не могут оставить равнодушным ни одного здорового и разумного человека. Бесчеловечная идеология, массовые убийства, Холокост, концентрационные лагеря, кровавая война, унесшая миллионы жизней, которую развязали нацистские преступники, и многочисленные преступления – это тот кровавый исторический багаж, который никогда не искупят ни казни после Нюрнбергского трибунала, ни мемориальные памятники жертвам, ни черные дни траура по погибшим.


Однако, пожалуй, самым ужасным и шокирующим зверством, которое совершили нацисты во времена своего кровавого шествия по миру, стали бесчеловечные эксперименты, которые врачи, напрочь забывшие клятву Гиппократа, проводили в концлагерях над живыми пленниками.

И хотя воспоминания об этих временах до сих пор приводят весь мир в ужас и служат мрачным предостережением для грядущих поколений, современные ученые и врачи на сегодня столкнулись с беспощадной этической дилеммой: «насколько допустимо использовать данные нацистских экспериментов над людьми в рамках современной науки?». И хотя большинство подобных экспериментов были простыми актами ужасной и бессмысленной жесткости, некоторые американские ученые попытались убедить общественность в том¸ что смогут использовать добытую кровью информацию во благо.

Холодящая душу дилемма доктора Хайварда


Этическая дилемма. Можно ли использовать данные нацистских экспериментов во благо?

Доктор Джон Хайвард, профессор биологии в Университете Виктория, Ванкувер, Канада, стал одним из первых ученых, который попытался использовать во благо данные, собранные нацистами во время экспериментов с переохлаждением. Так уж повелось, что, несмотря на обилие различных методов, врачи так никогда и не знали, как правильно лечить пациентов с переохлаждением. Медицина использовала различные средства, начиная от согревающих одеял и горячих ванн, и заканчивая введением теплых жидкостей в различные полости тела, такие как мочевой пузырь или прямая кишка, чтобы согреть организм человека изнутри. Хейвард стал первым медиком, который решился использовать для спасения человеческих жизней данные нацистов, и в частности кривую падения температуры тела от военного преступника Рашера.

Наличие задокументированных данных о том, что происходит с организмом в условиях близких к летальным температур, позволило ученому разработать ряд методик, которые стали использоваться спасателями и врачами для лечения переохлаждения. Хайвард и его коллега доктор Роберт Позос из Медицинского университета Миннесоты, считают, что настоящее преступление – это отказаться от имеющейся в наличии информации, способной спасти жизнь многим людям, независимо от того, из сколь ужасного источника она была получена.

Лекарство от фосгена


Этическая дилемма. Можно ли использовать данные нацистских экспериментов во благо?

Фосген – это крайне токсичный газ, который выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия по производству пестицидов и пластика. И если раньше эта проблема волновала исключительно экологов, то после того как фосген был использован во время войны в Ираке в качестве химического оружия против американских солдат, исследованием методов лечения отравления фосгеном занялись многие американские ученые.

Когда все инициативы в данном направлении полностью уперлись в тупик, ведь ограниченные данные экспериментов на животных не позволяли адекватно спрогнозировать влияние газа на человека, некто Тодд Росланд, Вице-Президент компании «ICF-Clement», которая занимается экологическими разработками, взорвал общественность своим резонансным предложением. Ученый предложил использовать данные нацистских экспериментов с этим газом, чтобы помочь людям, живущим вблизи крупных промышленных предприятий, и спасти жизни американских солдат. И хотя сегодня вокруг подобной инициативы ведется бурная полемика, Росланд твердо уверен, что пренебрегать подобными возможностями несправедливо по отношению к людям, которые умирают мучительной смертью от отравления сегодня.

Слухи и правда


Этическая дилемма. Можно ли использовать данные нацистских экспериментов во благо?

Если скандалы, о которых мы рассказали выше, широко известны общественности, и, невзирая на относительно благие намерения авторов, вызвали обилие общественного негодования, то слухи и домысли, которые окутывают судьбу сведений, полученных японскими врачами-садистами из Отряда 731, до сих пор продолжают наслаиваться вокруг этой жуткой истории. Многие считают, что отчеты безжалостных врачей о разработке биологического оружия, в частности «Отчет A» о сибирской язве и «Отчет B» о бубонной чуме, были секретно вывезены в США американскими военными и засекречены от Национального архива.

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