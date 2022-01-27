Легенды 1980-х: группа «Мираж», или История скандальной музыкальной аферы эпохи Перестройки

Группа *Мираж* | Фото: radikal.ru
Первый альбом группы «Мираж» вышел 30 лет назад. Но и сегодня ни одна дискотека 1980-х гг. не обходится без их песен, которые в наши дни на пике интереса к музыке тех времен обрели вторую жизнь. Хиты «Музыка нас связала», «Эта ночь», «Новый герой» и др. пела вся страна, но никто не знал, как на самом деле выглядит вокалистка. Все секреты «Миража» раскрылись только спустя много лет.
Светлана Разина и Наталья Гулькина на концерте группы *Мираж* | Фото: clubplay.ru
Светлана Разина, Андрей Литягин и Наталья Гулькина, 1987 | Фото: glasweb.com
История группы началась в 1985 г., когда композитор и музыкант-клавишник Андрей Литягин, студентка консерватории Маргарита Суханкина и коллектив «Зона активности» записали песню «Информация из газет». Годом позже группа под названием «Мираж» подготовила 12 композиций, часть из которых была записана в исполнении Суханкиной. От дальнейшей работы в группе она отказалась, так как мечтала о карьере оперной певицы. Литягину пришлось срочно разыскивать новую вокалистку с похожим тембром голоса. На эту роль подошла Наталья Гулькина, с ней записали еще 5 песен и в 1987 г. выпустили альбом «Звезды нас ждут» – первый в истории группы «Мираж».
Солистки *Миража* Светлана Разина и Наталья Гулькина | Фото: hsmedia.ru
Группа *Мираж*, 1987 | Фото: howstar.ru
В первые же полгода группа, которая никогда не выступала на телевидении и не звучала на радио, приобретает невероятную популярность. Их кассеты продавали во всех ларьках. Тогда Литягин решает начать гастрольную деятельность. Для этого в состав коллектива взяли еще одну солистку – Светлану Разину. Гастрольный график был очень плотным, группа давала по 80-90 концертов в месяц. На пике популярности Гулькина решила уйти из «Миража» и создала собственный проект «Звезды». В декабре 1988 г. Светлана Разина вышла замуж за продюсера группы Валерия Соколова и вскоре тоже покинула коллектив, основав вместе с мужем в 1989 г. группу «Фея». Конечно, популярность новых проектов невозможно было сравнить с «Миражом».
Группа *Мираж*, 1987 | Фото: life.ru
Солистки *Миража* Светлана Разина и Наталья Гулькина | Фото: radikal.ru и fastpic.ru
«Миражу» снова нужны были новые солистки. Хотя «вокалистками» их уже нельзя было назвать – ведь они пели под фонограмму песни, записанные Суханкиной и Гулькиной. На концертах люди слышали все тот же узнаваемый голос, а лица исполнительниц постоянно менялись. Непродолжительное время с группой выступали Ирина Салтыкова и Инна Смирнова. По всей стране под названием «Мираж» одновременно выступали сотни фальшивых коллективов. В течение года в группе работала Наталья Ветлицкая, она даже снялась в первом видеоклипе «Миража», исполнив своим голосом попурри из трех песен – «Я не хочу», «Эта ночь» и «Музыка нас связала».
Группа *Мираж*, 1989 | Фото: pikabu.ru
Татьяна Овсиенко и группа *Мираж* | Фото: nnm.me
Однажды вокалистка заболела и не приехала не концерт. Билеты давно были распроданы, и отменять выступление продюсер не собирался. На сцену выпустили костюмера группы – Татьяну Овсиенко, которая под фонограмму изображала солистку «Миража». С тех пор она начала выступать с группой. В 1989 г. был подготовлен второй альбом группы – все песни снова согласилась записать Маргарита Суханкина, но альбом тогда так и не вышел. Ее фамилия нигде не упоминалась, по ее же просьбе – иначе на карьере оперной певицы пришлось бы поставить крест. Все знали ее голос, но ее лица никто не видел. А на плакатах поклонники группы видели Татьяну Овсиенко, которая с тех пор стала ведущей солисткой и лицом «Миража». В этом же году песня «Музыка нас связала» вышла в финал «Песни года».
Татьяна Овсиенко – солистка группы *Мираж* | Фото: mirage.su
В 1990-1999 гг. по решению Андрея Литягина Татьяну Овсиенко сменила новая солистка – Екатерина Болдышева. Несмотря на то, что на концертах группы она выступала вживую, популярность «Миража» резко пошла на спад. Успех конца 1980-х гг. в новом десятилетии группе повторить уже не удалось.
В 1999 г. Литягин предпринял попытку оживить интерес к проекту, сформировав новый состав «Миража» из молодых девушек. Но полного обновления не произошло – солистки снова пели голосом Суханкиной. В 2005 г. состоялось несколько концертов, приуроченных к 18-летию группы, в которых приняли участие почти все бывшие солистки «Миража». А Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина даже начали выступать вдвоем и выпустили альбом «Просто мираж».
Только в 2005 г. создатели группы раскрыли все тайны своей грандиозной аферы в 1980-х гг. При этом Литягин заявил, что жалеет только об одном – что в свое время не создал по 80 «Миражей» в каждом городе. В 2009 г. Гулькина и Суханкина выпустили новый альбом «1000 звезд», но он не имел успеха. В 2011 г. место Гулькиной в группе вновь заняла Светлана Разина, но уже через год она ушла из группы.
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Татьяна Овсиенко и группа *Мираж* | Фото: segodnya.ua
В 1990-1999 гг. по решению Андрея Литягина Татьяну Овсиенко сменила новая солистка – Екатерина Болдышева. Несмотря на то, что на концертах группы она выступала вживую, популярность «Миража» резко пошла на спад. Успех конца 1980-х гг. в новом десятилетии группе повторить уже не удалось.
Татьяна Овсиенко – солистка группы *Мираж* | Фото: mirage.su
Екатерина Болдышева и группа *Мираж* | Фото: mirage.su
Екатерина Болдышева и группа *Мираж* | Фото: mirage.su
В 1999 г. Литягин предпринял попытку оживить интерес к проекту, сформировав новый состав «Миража» из молодых девушек. Но полного обновления не произошло – солистки снова пели голосом Суханкиной. В 2005 г. состоялось несколько концертов, приуроченных к 18-летию группы, в которых приняли участие почти все бывшие солистки «Миража». А Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина даже начали выступать вдвоем и выпустили альбом «Просто мираж».
Обновленный состав группы | Фото: pikabu.ru
Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина | Фото: concert-star.ru
Голос группы *Мираж* Маргарита Суханкина | Фото: mega-stars.ru
Только в 2005 г. создатели группы раскрыли все тайны своей грандиозной аферы в 1980-х гг. При этом Литягин заявил, что жалеет только об одном – что в свое время не создал по 80 «Миражей» в каждом городе. В 2009 г. Гулькина и Суханкина выпустили новый альбом «1000 звезд», но он не имел успеха. В 2011 г. место Гулькиной в группе вновь заняла Светлана Разина, но уже через год она ушла из группы.
Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина | Фото: art-oboz.ru
Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина | Фото: concert-star.ru
источник
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