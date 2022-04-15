С нами не соскучишься!

8 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Ужасссс, в мозгу ещё сделайте наколку, безмозглые. Нашли в похабщине красоту!!!Недетские картинк...
  • Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
    Почему не написали Законы-Заповеди Христа Иисуса? Который пришёл спасать а не убивать. Именно для этого был послан Хр...10 вещей, которые...
  • Tatyana Maranjyan
    Очень здорово! Аромат того времени...Молодые бунтари: ...

Как правильно использовать меламиновую губку

Практически все хозяйки слышали о меламиновых губках. Те, кто её уже попробовал остаются либо в восторге, либо считают, что просто выбросили деньги. Но вторые не правы — просто пользоваться такой губкой нужно правильно, и тогда она станет незаменимой помощницей в борьбе с загрязнениями, которые не поддаются даже самым сильным средствам.

Как правильно использовать меламиновую губку

Во-первых, губку нельзя сильно сжимать, так как она деформируется и теряет свои свойства. Пользуясь губкой не забывайте надевать перчатки (об этом пишет даже сам производитель). Во-вторых, для разовой уборки понадобится лишь небольшой кусочек губки. Не забывайте, что это — губка-ластик, а значит в процессе использования она истирается и теряет свойства. Гораздо экономичнее для одной уборки отрезать небольшой кусок.

Как правильно использовать меламиновую губку

Перед использованием можно капнуть на губку немного воды, а можно поместить её в ёмкость с водой, а затем аккуратно отжать лишнее.

Как правильно использовать меламиновую губку

Где и как применять меламиновую губку? Очень эффективна губка при уборке на кухне, когда мы сталкиваемся с трудно оттираемыми каплями жира и налётом.

Как правильно использовать меламиновую губку

Также хорошо поддаются чистке губкой пластиковые подоконники. Даже пятна на полу, которые не отходят во время обычного мытья, можно удалить меламиновым ластиком.

Как правильно использовать меламиновую губку

Отмыть плиту с помощью губки получится в разы быстрее, эффективнее и без использования химии.

Как правильно использовать меламиновую губку

Многие используют это средство для чистки обуви, наведения блеска на хромированных предметах, оттирания пятен на обоях и много где ещё, но ни в коем случае не мойте меламиновой губкой посуду и продукты!


В процессе уборки кусочек губки будет уменьшаться и деформироваться. Скорее всего, его придётся выкинуть. Так что, отрезая каждый раз лишь небольшой фрагмент, вы изрядно экономите!

Как правильно использовать меламиновую губку

Ещё подробнее об использовании меламиновой губки — в видео ниже.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
применениеГубка
Обсудить

Картина дня

наверх