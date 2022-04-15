Как правильно использовать меламиновую губку

Практически все хозяйки слышали о меламиновых губках. Те, кто её уже попробовал остаются либо в восторге, либо считают, что просто выбросили деньги. Но вторые не правы — просто пользоваться такой губкой нужно правильно, и тогда она станет незаменимой помощницей в борьбе с загрязнениями, которые не поддаются даже самым сильным средствам.







Во-первых, губку нельзя сильно сжимать, так как она деформируется и теряет свои свойства. Пользуясь губкой не забывайте надевать перчатки (об этом пишет даже сам производитель). Во-вторых, для разовой уборки понадобится лишь небольшой кусочек губки. Не забывайте, что это — губка-ластик, а значит в процессе использования она истирается и теряет свойства. Гораздо экономичнее для одной уборки отрезать небольшой кусок.







Перед использованием можно капнуть на губку немного воды, а можно поместить её в ёмкость с водой, а затем аккуратно отжать лишнее.







Где и как применять меламиновую губку? Очень эффективна губка при уборке на кухне, когда мы сталкиваемся с трудно оттираемыми каплями жира и налётом.







Также хорошо поддаются чистке губкой пластиковые подоконники. Даже пятна на полу, которые не отходят во время обычного мытья, можно удалить меламиновым ластиком.







Отмыть плиту с помощью губки получится в разы быстрее, эффективнее и без использования химии.







Многие используют это средство для чистки обуви, наведения блеска на хромированных предметах, оттирания пятен на обоях и много где ещё, но ни в коем случае не мойте меламиновой губкой посуду и продукты!

В процессе уборки кусочек губки будет уменьшаться и деформироваться. Скорее всего, его придётся выкинуть. Так что, отрезая каждый раз лишь небольшой фрагмент, вы изрядно экономите!Ещё подробнее об использовании меламиновой губки — в видео ниже.