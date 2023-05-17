Хитрые уловки маркетологов, или 7 ошибок при походе в супермаркет

Во время похода в магазин мы совершаем массу ошибок
Поход в супермаркет - рутинное дело, с которым мы сталкиваемся каждый день и каждый день совершаем одни и те же ошибки. Мы переплачиваем за товары, покупаем больше, чем нужно и редко обращаем внимание на качество и состав продуктов. Как же сделать шопинг осознанным и не попасть в сети маркетологов? Расскажем в этой статье. Запоминайте главные ошибки и старайтесь их больше не допускать.
1. Покупаете товары, которые лежат ближе на полке
Продукты посвежее располагают подальше / Фото: storage.myseldon.com
Наверняка многие люди знают об этой уловке, однако все равно попадаются на крючок. Как правило, в первый ряд выставляют товары с заканчивающимся сроком годности, а за ними уже располагают продукты посвежее. Расчет прост: покупатель купит продукт, а магазин получит прибыль. Если же хотите взять молоко или йогурт посвежее, обращайте внимание на товары в третьем или четвертом ряду. Также не забывайте проверять срок годности на упаковке.
2. Выбираете расфасованные фрукты и овощи
Расфасованные овощи и фрукты могут быть не лучшего качества / Фото: greenbiz.com
В нашем сознании разложенные на полипропиленовой подложке и обернутые пленкой овощи и фрукты выглядят более привлекательно. Не нужно ничего выбирать, взвешивать товар - сплошная экономия времени. Однако придумали эту хитрость не для удобства покупателей, а чтобы продать неликвидный товар. Зачастую в упаковки фасуют немного подпорченные или надбитые продукты. Узнаете вы об этом, скорее всего, уже дома, а супермаркет останется в плюсе.
3. Не обращаете внимания на нижние полки
На нижних полках супермаркета расположены не менее качественные товары / Фото: thesun.co.uk
Полки, расположенные на уровне глаз, считаются самым удачным местом с точки зрения маркетинга. Компании даже платят супермаркетам, чтобы их товар размещали на выгодных позициях. Человек сразу замечает то, что ему нужно на средних полках и уже незачем смотреть продукты на нижних. Как правило, там лежат не менее качественные товары, просто не от столь раскрученных торговых марок. Если время позволяет, тщательно изучите ассортимент магазина, прежде чем сделать покупку.
Можно ли приобретать продукцию, изготовленную под торговой маркой супермаркета? Конечно, чаще всего эти товары выпускаются там же, где и известные бренды. Главное - изучайте состав и информацию о производителе.
4. Приобретаете колбасную и сырную нарезки
Качественная нарезка будет в фирменной упаковке производителя / Фото: lebongout.ru
Оказывается, здесь также имеются подводные камни. Если вы покупаете нарезку, запечатанную в фирменную упаковку, то бояться нечего. Продукт ничем не отличается от аналогичной палки колбасы или сыра. Другой вариант - товар нарезают и фасуют сотрудники магазина. Чаще всего это делается с целью реализации залежавшихся на витрине или заветренных продуктов. Обращайте внимание на упаковку или просите, чтобы колбасы и сыры нарезали при вас.
5. Не изучаете ценник
Зачастую скидки носят скорее номинальный характер / Фото: ic.pics.livejournal.com
Практически во всех супермаркетах проходят регулярные скидки на те или иные группы товаров. Вывешивать акционные ценники начинают заранее, прописывая на них мелким шрифтом даты начала и окончания спецпредложения. Покупателям при виде скидок сразу же хочется взять побольше продукции. Думая, что сейчас вы совершите удачную покупку, на кассе окажется, что акция еще либо не началась, либо этот товар - неакционный.
Как избежать разочарования? Проверяйте ценники на всех продуктах и обращайте внимание на сроки скидок. Также это убережет вас от «заблудившихся» ценников, то есть тех, которые располагаются поодаль от предназначенного для них товара. Покупатели могут взять продукт по стоимости другого, что станет сюрпризом на кассе. Если в запасе есть достаточно времени, сверяйте штрих-код на ценнике с кодом на упаковке.
Как быть, если на кассе продукция неожиданно подорожала? Сообщить об этом администратору магазина и потребовать реализовать товар по указанной стоимости и вернуть вам разницу в ценах.
6. При выборе руководствуетесь названием продукта, а не составом
Изучив состав продукта, вы будете уверены, что купите подходящий товар / Фото: time.kz
Названия продуктов должны стимулировать потребительский спрос. Именно так изощренные маркетологи стараются привлечь внимание к товару и заинтересовать покупателей. Однако иногда нам выдают желаемое за действительное. Например, в печенье «Диетическое» вы с большой вероятностью обнаружите в составе сахар, маргарин, вредные пищевые добавки.
Под видом шоколада могут продавать кондитерскую плитку, которая не содержит какао-молока и стоит раза 2-3 дешевле. Или же именовать товар уменьшительно-ласкательным названием (маслице, сметанка), в отличие от натуральных (масло сливочное, сметана). Не поленитесь и изучите состав продуктов, чтобы купить полезную еду.
7. Не проверяете чек после покупки
Не ленитесь и перепроверяйте покупки по чеку / Фото: vsarov.ru
Не все люди проверяют сдачу на кассе, что уж говорить о длинном списке с покупками, да еще и когда за вами очередь. Очень зря, поскольку некоторые магазины грешат небольшим обманом покупателей. Вам могут пробить товар с неверным наименованием или накинуть лишние товарные единицы. Например, вы заплатите не за одну пачку кофе, а за две. Или вместе гречки оплатите пармезан.
Могут пробить акционную продукцию без скидки или, наоборот, по завышенной цене. Еще один вариант - просто добавят в чек товар, которого не было в вашей корзине. Если очередь напирает, станьте поодаль от кассы и охранника, чтобы пересчитать покупки. В случае каких-то несостыковок, вы сразу же сможете обратиться к сотрудникам магазина.
Перед походом в магазин составляйте список продуктов и не покупайте ничего лишнего / Фото: vsezdorovo.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии