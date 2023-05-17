Хитрые уловки маркетологов, или 7 ошибок при походе в супермаркет

Во время похода в магазин мы совершаем массу ошибок

1. Покупаете товары, которые лежат ближе на полке

Продукты посвежее располагают подальше / Фото: storage.myseldon.com

2. Выбираете расфасованные фрукты и овощи

Расфасованные овощи и фрукты могут быть не лучшего качества / Фото: greenbiz.com

3. Не обращаете внимания на нижние полки

На нижних полках супермаркета расположены не менее качественные товары / Фото: thesun.co.uk

4. Приобретаете колбасную и сырную нарезки

Качественная нарезка будет в фирменной упаковке производителя / Фото: lebongout.ru

5. Не изучаете ценник

Зачастую скидки носят скорее номинальный характер / Фото: ic.pics.livejournal.com

6. При выборе руководствуетесь названием продукта, а не составом

Изучив состав продукта, вы будете уверены, что купите подходящий товар / Фото: time.kz

7. Не проверяете чек после покупки

Не ленитесь и перепроверяйте покупки по чеку / Фото: vsarov.ru

Перед походом в магазин составляйте список продуктов и не покупайте ничего лишнего / Фото: vsezdorovo.com