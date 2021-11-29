Как стать звездой: Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам своих мужей

Увлечение пением им оплачивали мужья.
Многие звёзды гордятся тем, что смогли всего добиться самостоятельно, без поддержки со стороны. Однако умение использовать предоставленный судьбой шанс тоже относится к несомненным достоинствам. К сожалению, далеко не все певицы, взлетевшие на музыкальный Олимп благодаря поддержке своей второй половинки, смогли удержаться на вершине.
Анжелика Агурбаш
Анжелика Агурбаш. / Фото: www.tvc.ru
До встречи с Николаем Агурбашем малоизвестная белорусская певица Лика Ялинская выступала на частных мероприятиях и небольших концертах. Несмотря на то, что пела она с самого детства, музыкального образования девушка так и не получила. Ни корона конкурса красоты «Мінская прыгажуня-1988», ни работа в ВИА «Верасы» желаемой славы Лике не принесли.
Анжелика и Николай Агурбаш. / Фото: www.woman.ru
После бракосочетания с бизнесменом в 2002 году она сменила имя, став Анжеликой Агурбаш. Ради новой любви Николай Агурбаш оставил семью, в которой было четверо детей, но смог сохранить нормальные отношения с первой женой. Для раскрутки Анжелики бизнесмен, сделавший себе имя и состояние на производстве мясных и колбасных изделий, денег не жалел. Она получила не только неограниченный финансовый кредит, но ещё и возможность стать настоящей звездой.
Анжелика и Николай Агурбаш. / Фото: www.govoru.com
Николай Агурбаш, который был старше супруги на 20 лет, стал её продюсером. Он спонсировал все выступления Анжелики. Эфиры на радио и телевидении, участие в конкурсах (в том числе и в «Евровидении») обходились ему в крупные суммы. Организованный им же сольный концерт в Кремлёвском дворце поставил точку в их отношениях. После разрыва с мужем Анжелика продолжает выступать, но её популярность уже значительно снизилась.
Алёна Кравец
Алёна Кравец. / Фото: www.garant-production.ru
До встречи с Русланом Кравцом Алёна Кругликова работала моделью, получала образование, и, как многие красавицы, мечтала о славе и популярности. Счастливый билет в лице своего мужа, валютного инвестора, она вытащила во время работы на подиуме в Америке.
Алёна и Руслан Кравец. / Фото: www.1tv.ru
Оставив по просьбе мужа работу, девушка поначалу увлечённо занималась домашним хозяйством. Когда подросла их дочь Даниэла, бывшая модель решила посвятить себя творчеству. Муж не препятствовал увлечениям жены, более того, активно спонсировал и записи её песен, и съемки в кино.
Алёна и Руслан Кравец снова муж и жена. / Фото: www.ytimg.com
Желаемого успеха бывшая модель так и не добилась, зато снискала известность благодаря участию в телевизионных шоу, а затем и обсуждению своих семейных проблем во время эфиров. Расставшись с супругом из-за скандала с рукоприкладством, Алёна продолжала активную светскую жизнь, а в июне 2018 года стало известно о её повторном замужестве с Русланом Кравцом.
Лариса Черникова
Лариса Черникова. / Фото: www.passion.ru
Студентка Гнесинского училища Лариса Шепелева в 1993 году вышла замуж за бизнесмена Андрея Черникова, ставшего для неё не только второй половинкой, но и личным спонсором. С его помощью Лариса записывала песни, снимала клипы. Муж поддерживал любые начиная Ларисы, не жалея для неё ни времени, ни собственных денег. Однако счастливая семейная жизнь трагически оборвалась, Андрей Черников погиб в 1996 году. Гибель бизнесмена посчитали самоубийством, но Лариса убеждена до сих пор, что его убили.
Лариса Черникова. / Фото: www.woman.ru
После ухода мужа исполнительница продолжала петь, однако такого успеха, какого сумела добиться при поддержке мужа, у неё уже не было. Песен, подобных хиту «Я люблю тебя, Дима», в её репертуаре больше не встречалось.
Лариса Черникова стала фермером. / Фото: www.sb.by
Позже она ещё дважды выходила замуж, оба раза за граждан Америки. Родила сына Кирилла и теперь занимается фермерским хозяйством. Последний альбом, выпущенный Ларисой Черниковой в 2017 году, называется «Закон ОМ» и содержит мантры на санскрите в её исполнении.
Наталья Лагода
Наталья Лагода. / Фото: www.tltgorod.ru
Исполнительница буквально ворвалась на музыкальный олимп с клипом «Меленький Будда», запись которого спонсировал её гражданский муж, бизнесмен Александр Карманов. Провинциальная девушка, приехавшая в Москву на заработки из украинского города Черкассы, покорила сердце мужчины во время работы у шеста в стриптиз-клубе «Dolls».
Наталья Лагода. / Фото: www.stories-of-success.ru
Девушка была невероятно счастлива с Александром, перевезла в столицу сына, рождённого в первом браке, записала единственный свой диск «Маленький Будда». А после, узнав об измене мужа с солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой, выбросилась из окна 5-го этажа.
Наталья Лагода. / Фото: www.vk.com/lagoda_natalya
Врачи сумели сохранить девушке жизнь, но она осталась инвалидом. Она вернулась на родину, заново училась ходить и говорить. Выйдя замуж, переехала с мужем Виталием Семененко и сыном Дмитрием в Луганск, где скончалась в 2015 году от пневмонии.
Джулия Кова
Юлия Ахонькова. / Фото: www.lisimg.com
Супруг Юлии Ахоньковой, продюсер Владимир Дубовицкий, до встречи с ней состоял в браке дважды. Обе его жены, Ирина Аллегрова и Татьяна Овсиенко, были настоящими звёздами. Надеялся он сделать звезду и из красавицы Юлии, победительницы конкурса "Мисс Россия-2003". Он даже предложил ей сменить имя на звучный сценический псевдоним Джульетта, который впоследствии сменился на Джулию Кову.
Джулия Кова и Владимир Дубовицкий. / Фото: www.woman.ru
У неё были потрясающие внешние данные и задатки музыкальности, которых так и не хватило для того, чтобы добиться успеха. Даже такие метры эстрады, как Владимир Дробыш и Иосиф Пригожин не смогли раскрутить певицу. Зрители с большим трудом едва ли смогут вспомнить композиции в её исполнении. Девушка, которая сейчас проживает в Америке, не оставляет попыток стать звездой. Правда, удачей они пока не увенчались.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии