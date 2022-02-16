Застывшие мгновения: красота танца в каждом кадре

Поединок. Автор: Ingrid Bugge.
Исследуя красоту и физиологию человеческого тела, фотохудожник Ингрид Бугге (Ingrid Bugge) каждый раз придумывает что-то новое и необычное и создаёт поистине великолепные снимки. Её работы – своеобразная визуализация, в которой люди, словно ускользающие мгновения, чудом пойманные в объектив камеры.
Используя свою камеру в качестве инструмента для исследования окружающего мира, Ингрид Бугге вот уже несколько лет подряд изучает человеческие эмоции и тела. Сосредотачивая своё внимание на каждом жесте и движении, она старается не просто передать в своих работах то, что видит, но и выйти за рамки реальной видимости. В её фотоисториях отражена не только пластичность форм и линий хореографии, но и динамика, скульптурная статика, изматывающий ежедневный труд и, конечно же, вдохновенный полёт.
Навстречу свету. Автор: Ingrid Bugge.
Послание. Автор: Ingrid Bugge.
Застывшие в воздухе. Автор: Ingrid Bugge.
Пришествие. Автор: Ingrid Bugge.
Балет. Автор: Ingrid Bugge.
В плену теней. Автор: Ingrid Bugge.
Парящие над землёй. Автор: Ingrid Bugge.
Призрачный танец. Автор: Ingrid Bugge.
Призраки. Автор: Ingrid Bugge.
Чёрный цветок. Автор: Ingrid Bugge.
Растворяясь в танце. Автор: Ingrid Bugge.
Забвение. Автор: Ingrid Bugge.
Страсть. Автор: Ingrid Bugge.
Балерина. Автор: Ingrid Bugge.
Ближе к небу. Автор: Ingrid Bugge.
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