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Застывшие мгновения: красота танца в каждом кадре


Поединок. Автор: Ingrid Bugge.

Поединок. Автор: Ingrid Bugge.

Исследуя красоту и физиологию человеческого тела, фотохудожник Ингрид Бугге (Ingrid Bugge) каждый раз придумывает что-то новое и необычное и создаёт поистине великолепные снимки. Её работы – своеобразная визуализация, в которой люди, словно ускользающие мгновения, чудом пойманные в объектив камеры.


Используя свою камеру в качестве инструмента для исследования окружающего мира, Ингрид Бугге вот уже несколько лет подряд изучает человеческие эмоции и тела. Сосредотачивая своё внимание на каждом жесте и движении, она старается не просто передать в своих работах то, что видит, но и выйти за рамки реальной видимости. В её фотоисториях отражена не только пластичность форм и линий хореографии, но и динамика, скульптурная статика, изматывающий ежедневный труд и, конечно же, вдохновенный полёт.
Навстречу свету. Автор: Ingrid Bugge.

Навстречу свету. Автор: Ingrid Bugge.

 
Послание. Автор: Ingrid Bugge.

Послание. Автор: Ingrid Bugge.

 
Застывшие в воздухе. Автор: Ingrid Bugge.

Застывшие в воздухе. Автор: Ingrid Bugge.

 
Пришествие. Автор: Ingrid Bugge.

Пришествие. Автор: Ingrid Bugge.

 
Балет. Автор: Ingrid Bugge.

Балет. Автор: Ingrid Bugge.

 
В плену теней. Автор: Ingrid Bugge.

В плену теней. Автор: Ingrid Bugge.

 
Парящие над землёй. Автор: Ingrid Bugge.

Парящие над землёй. Автор: Ingrid Bugge.

 
Призрачный танец. Автор: Ingrid Bugge.

Призрачный танец. Автор: Ingrid Bugge.

 
Призраки. Автор: Ingrid Bugge.

Призраки. Автор: Ingrid Bugge.

 
Чёрный цветок. Автор: Ingrid Bugge.

Чёрный цветок. Автор: Ingrid Bugge.

 
Растворяясь в танце. Автор: Ingrid Bugge.

Растворяясь в танце. Автор: Ingrid Bugge.

 
Забвение. Автор: Ingrid Bugge.

Забвение. Автор: Ingrid Bugge.

 
Страсть. Автор: Ingrid Bugge.

Страсть. Автор: Ingrid Bugge.

 
Балерина. Автор: Ingrid Bugge.

Балерина. Автор: Ingrid Bugge.

 
Ближе к небу. Автор: Ingrid Bugge.

Ближе к небу. Автор: Ingrid Bugge.

 

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