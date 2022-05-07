7 астрономически дорогих ретро автомобилей, от которых бы не отказались и современные водители

Самые дорогие машины, которые люди не увидят еще несколько лет.
Есть в мире такие автомобили, которые может позволить себе далеко не каждый даже весьма состоятельный человек. Купить такие машины, есть возможность лишь на аукционах, и то тогда, когда предыдущих хозяин решает избавиться от наскучившей ему диковинки. В этом обзоре семёрка авто с аукционов, которые были проданы совсем недавно, и которые мир, скорее всего, не увидит вновь на протяжении нескольких лет.
1. Jaguar E-Type Lightweight
Автомобиль легенда.
Данный автомобиль появился на свет 1963 году. Выпущен он был ограниченной серией в 12 единиц. Львиная доля этих машина находится в частных коллекциях. Около месяца назад, прошел автомобильный аукцион, на котором один Jaguar E-Type Lightweight смог сменить хозяина. Торги за раритетный автомобиль начались от 7 млн 370 тысяч долларов.
2. Ferrari 121 LM Spider
Гоночная знаменитость.
Легендарный гоночный автомобиль 1955 года производства. В свое время выигрывал 24-часовую гонку в Ле Манн. Сегодня этот автомобиль оценивается в 7.5 млн долларов. Не так давно машина была продана новому хозяину на аукционе, который по понятным причинам остался инкогнито.
3. Maserati 300S
Обогнавший свое время.
Раритетный спортивный автомобиль Maserati 300S выпущенный в 1956 году. В 1978 году машина продавалась за 13 700 долларов. Сегодня она продается более, чем за 7 млн долларов. Впрочем, свет Maserati 300S увидит еще не скоро. Большую часть свой истории авто провело в частных коллекциях и не так давно, после длительного перерыва, вновь сменило хозяина.
4. Ferrari 250 GT Series I Cabriolet
Утонченный кабриолет.
Не самая редка в мире машина, но от того, как не парадоксально, не самая дешевая. На аукционах за Ferrari 250 GT Series I Cabriolet запрашивают от 5 до 7 млн долларов, что делает эту модель одной из самых труднодоступных, даже для частных коллекционеров.
5. Ferrari 166 MM/212 Export «Uovo»
Малыш из Италии.
Примечательная модель от Ferrari выпущенная в далеком 1950 году. Является частным гостем аукционов. Просят за машину не маленькую сумму. Торги обычно начинаются от 5 млн долларов. В последний раз машину продали неизвестному покупателю за сумму более 7 млн американских долларов.
6. Ferrari 410 Superamerica Series III Coupe
Выглядит вполне современно.
Стильный красавец Ferrari выпущенный с конвейера в 1959 году. Сегодня за такой автомобиль просят на аукционах не менее 6.5 млн долларов. Все известные образцы, как и следовало ожидать, находятся в частных коллекциях.
7. Mercedes-Benz S-Type 26/180 Sports Tourer
Эта машина часть истории.
Такой автомобиль едва ли подойдет для ежедневной езды, зато он настоящая часть истории! Стоит один такой, к слову не менее 6 млн долларов. Выпущен данный красавец был в 1928 году. Этот автомобиль также несколько раз снимался в кино!
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