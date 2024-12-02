Почему важно обнимать близких

Для большинства людей объятия – это жест поддержки, близости и способ выразить то, что мы чувствуем к другим людям. Однако польза объятий имеет большую власть и напрямую влияет на здоровье.







Все знают, что дети нуждаются в объятиях и ласке. Но когда мы становимся взрослыми всё меняется. Кажется, мы словно боимся показать то, что чувствуем, продемонстрировать любовь и привязанность.

Польза объятий