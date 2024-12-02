Почему важно обнимать близких

Для большинства людей объятия – это жест поддержки, близости и способ выразить то, что мы чувствуем к другим людям. Однако польза объятий имеет большую власть и напрямую влияет на здоровье.
Все знают, что дети нуждаются в объятиях и ласке. Но когда мы становимся взрослыми всё меняется. Кажется, мы словно боимся показать то, что чувствуем, продемонстрировать любовь и привязанность.
Польза объятий
1. Объятия повышают уровень окситоцина, гормона, который производит расслабляющий эффект и помогает снизить уровень стресса и даже уменьшить кровяное давление и сердечный ритм.
2. Объятия расслабляют мышцы и снимают напряжение в теле. Это помогает успокоить боль. Вот такой естественный антибиотик.
3. Следующая польза объятий – это повышение самооценки. Когда мы рождаемся наша семья с помощь объятий показывает нам, то как мы любимы и ценны. Ассоциация самоуважения с тактильными ощущениями с ранних лет встроены в нашу нервную систему. Это отпечаталось на клеточном уровне. Таким образом, объятия напоминают нам на соматическом уровне о любви к себе и самоуважении.
4. Оказывается, объятия укрепляют иммунную систему. Нежное давление на грудную клетку и эмоциональный заряд активируют чакру солнечного сплетения. Это стимулирует вилочковую железу, которая регулирует выработку организмом белых кровяных клеток, помогающие нам избежать болезней.
5. Объятия имеют такую силу, как медитация и смех. Они учат нас отпускать и быть в настоящем моменте. Они пробуждают в нас поток жизненной энергии. Этот простой жест соединяет нас с сердцем, чувствами и дыханием.
6.Тот энергетический обмен, которой происходит между людьми, когда они обнимают друг друга можно назвать инвестициями в отношения. Это призывает выразить и ощутить сочувствие и понимание.
Исследования учёных в вопросе о пользе объятий показали, что физический контакт заставляет нас чувствовать себя лучше, оказывает положительное влияние с психологической точки зрения и может вызвать физиологические изменения. В настоящее время из-за распространения виртуального общения мы всё реже смотрим в глаза другу, обнимаем близких и проявляем заботу. Давайте стараться восстановить близость с дорогими людьми и наслаждаться теплом искренних объятий.
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