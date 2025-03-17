Зачем опытные хозяйки держат дома килограммы крахмала

Крахмал – калька с немецкого Kraftmehl (крепкая, плотная мука). / Фото: tea.ru

1. Чистим столовые приборы и серебряные украшения

Картофельный крахмал поможет справиться с темными пятнами на приборах. / Фото: posudaguide.ru

2. Полируем деревянные поверхности

Чтобы очистить деревянную поверхность, понадобится густая масса. / Фото: slontd.ru

3. Делаем безопасный пластилин

Мелкая моторика рук тесно связана с речью

4. Отмываем окна и зеркала

Стекла и зеркала нужно мыть сверху вниз. / Фото: openoblokah.ru

5. Чистим плюшевые игрушки

Плюшевые друзья могут стать опасным пристанищем пылевого клеща. / Фото: tea.ru

6. Чистим ковры

Как только жир попал на ковер, насыпьте на него крахмал, чтобы жир не пропитался в основание. / Фото: www.pro-carpet.ru

7. Гладим белье

Крахмал защитит ткань от износа.

8. Устраняем неприятный запах в обуви

Если после душа обработать пальцы ног крахмалом, то это поможет справиться с обильным потоотделением.

9. Используем в ароматерапии

Нередко крахмал используют в изготовлении аромакамней. / Фото:fizmatkamgu.ru

10. Используем крахмал во время бьюти-процедур

Не стоит смывать крахмал с тела сразу после принятия ванны. / Фото: domovei.com

11. Готовим, используя крахмал

Крахмал используется в приготовлении киселей, соусов, бисквитов, теста и т.д. / Фото: 1000.menu