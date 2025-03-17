Зачем опытные хозяйки держат дома килограммы крахмала

Крахмал – калька с немецкого Kraftmehl (крепкая, плотная мука). / Фото: tea.ru
Если бы миру супергероев нужен был новый персонаж, то его звали бы Крахмал. Сегодня этот продукт не такой популярный, как в советское время, но это не значит, что он потерял свою силу. Сегодня мы вспомним работающие лайфхаки с использованием крахмала.
– Девушка, скажите, а чем отличается кукурузный крахмал от картофельного? (Пауза) Хотя откуда вам знать, вы же молодая.
Этот монолог был адресован мне семейной парой 50+ в отделе бакалеи магазина. Разницу я объяснила, а вот параллель между возрастом и использованием крахмала провести не смогла. Конечно, с развитием технологий многие вещи и привычки остаются в прошлом, но зачем добровольно лишать себя такого суперсредства как крахмал!
1. Чистим столовые приборы и серебряные украшения
Картофельный крахмал поможет справиться с темными пятнами на приборах. / Фото: posudaguide.ru
Добавьте в 500 мл воды две столовых ложки картофельного крахмала. Размешайте раствор и залейте им ножи, ложки, вилки или украшения. Оставьте на 15 минут. Ничего натирать и скрести не надо! От вас не требуется никаких усилий. Через отведенный промежуток времени вымойте предметы водой, используя привычное моющее средство.
2. Полируем деревянные поверхности
Чтобы очистить деревянную поверхность, понадобится густая масса. / Фото: slontd.ru
Вернуть былой блеск мебели поможет густая смесь крахмала с водой (1:1).
*в домах с деревянным полом использовали картофельный крахмал для устранения скрипа. Его засыпали в расщелины.
3. Делаем безопасный пластилин
Мелкая моторика рук тесно связана с речью
О пользе лепки для развития мелкой моторики известно даже самым ленивым родителям. И важно использовать именно безопасный материал, т.к. на рынке часто предлагают массу для лепки с сомнительным составом и запахом. Для этого вам понадобится две чашки кукурузного крахмала, кондиционер для волос (его количество зависит от желаемой консистенции) и пищевые красители. Получается приятная эластичная масса.
4. Отмываем окна и зеркала
Стекла и зеркала нужно мыть сверху вниз. / Фото: openoblokah.ru
Крахмал, разведенный в воде, не оставляет разводов на поверхности. Быстро и легко!
5. Чистим плюшевые игрушки
Плюшевые друзья могут стать опасным пристанищем пылевого клеща. / Фото: tea.ru
Как часто вы стираете мягкие игрушки? Ведь именно с ними ребенок контактирует ежедневно, подносит к лицу, целует и обнимает. Чтобы очистить от грязи и пыли любимую игрушку, поместите ее в пакет, насыпьте туда крахмал и встряхните. Оставьте игрушку в крахмале на ночь, а утром очистите пылесосом.
6. Чистим ковры
Как только жир попал на ковер, насыпьте на него крахмал, чтобы жир не пропитался в основание. / Фото: www.pro-carpet.ru
Насыпьте на загрязненное место (пятна от жира или фруктовых соков) картофельный крахмал. Подождите, пока крахмал впитает в себя грязь. А дальше просто уберите его с ковра пылесосом.
Конечно, ковер можно почистить и специальным химическим средством, которых сейчас на магазинных полках огромное количество… Но зачем платить больше, если не видно разницы?
7. Гладим белье
Крахмал защитит ткань от износа.
Идеально выглаженная одежда – это не проблема для крахмала. Накрахмаленные складки на юбках и стрелки на брюках надолго сохранят свою форму. Для этого надо разбавить столовую ложку крахмала с водой в стакане среднего размера. Затем распределите раствор с пульверизатора на вещи, прогладьте.
8. Устраняем неприятный запах в обуви
Если после душа обработать пальцы ног крахмалом, то это поможет справиться с обильным потоотделением.
Крахмал – хороший абсорбент. Засыпьте его внутрь обуви и оставьте на ночь. Утром уберите содержимое из ботинок. От неприятного запаха не останется и следа.
9. Используем в ароматерапии
Нередко крахмал используют в изготовлении аромакамней. / Фото:fizmatkamgu.ru
Крахмал впитывает в себя не только неприятные запахи. Его можно использовать как основу для ароматизатора: добавьте в крахмал несколько капель эфирного масла, и вскоре вся комната наполнится ароматом.
10. Используем крахмал во время бьюти-процедур
Не стоит смывать крахмал с тела сразу после принятия ванны. / Фото: domovei.com
Наполнить ванну молоком или шампанским – удовольствие недешевое. А вот позволить себе крахмальную ванну сможет каждая. Ваша кожа напитается нежностью. Также крахмальная ванна полезна людям с проблемами кожи. Для этого вам понадобится смесь из 500 грамм крахмала и литра холодной воды. Добавьте это эликсир в наполненную ванну (температура воды: 37-38 градусов) и получайте удовольствие.
*некоторые девушки добавляют крахмал в самодельные маски для лица, т.о. разглаживая первые морщинки.
11. Готовим, используя крахмал
Крахмал используется в приготовлении киселей, соусов, бисквитов, теста и т.д. / Фото: 1000.menu
Это мой любимый пункт. Кто-то добавляет картофельный крахмал в смесь для омлета, чтобы тот стал пышным. Кто-то использует в качестве загустителя соусов. Я же использую крахмал в выпечке с замороженными ягодами. Крахмал не дает ягодам растечься во время приготовления, сохраняя их вкус и вид.
Кто бы мог подумать, что крахмал будет актуален спустя 181 год с момента получения патента. Фармакология, кулинария, косметология и другие сферы человеческой жизни и сегодня не могут обойтись без него. Поэтому самое время отправиться в магазин за новой пачкой.
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