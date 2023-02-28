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Самые полезные гаджеты в путешестии

Самые полезные гаджеты в путешестии

Наш современный мир уже невозможно представить без мобильных устройств, интернета, компьютеров. И даже отправляясь в путешествие мы стараемся не расставаться с этими вещами. Вот 8 самых лучших гаджетов для путешествий.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Беспроводная флешка для мобильных устройств.


Компактный беспроводной накопитель позволит сохранять фото и видео, снятые на ваш смартфон. И все это без подключения к интернету, что очень важно, когда материала в путешествии скопилось много, а сохранить его некуда.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Беспроводные Bluetooth наушники.


Свобода от проводов и хорошая музыка – вот, что нужно в путешествии. Именно это вам обеспечат беспроводные наушники, способные с помощью Bluetooth воспроизводить потоковое аудио.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Компактный ноутбук.


Ноутбук хоть и удобен, но все равно достаточно велик. А в путешествии хочется свободы и легкости. Именно поэтому ваш выбор – небольшой ноутбук. Такие малыши способны 9 часов работать без подзарядки, а их мощности достаточно, чтобы посидеть в интернете и передать фотографии.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Планшет.


Сегодня планшеты настолько мощные, что практически заменяют ноутбук. Смотреть фото, видео, слушать музыку, играть в игры – все это можно при помощи планшета.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Портативная акустическая система.


Такие системы могут работать до 7 часов без подзарядки. 7 часов мощного хорошего звука. Заряжаются они через USB или от сети.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Портативный аккумулятор.


Такая полезная вещь в представлении не нуждается. Зарядить телефон там, где нет розеток. Эта штука может спасти вам жизнь.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Карманный Wi-Fi роутер.


Wi-Fi в вашем кармане – что может быть лучше? Сегодня мы не мыслим нашу жизнь без интернета. А такие малыши позволят вам сидеть в интернете с хорошей скоростью, а не ругаться на Wi-Fi в местной кафешке, который медленнее черепахи.

Самые полезные гаджеты в путешестии

Компактная камера.


Уже давно прошли те времена, когда зеркалки считались лучшими камерами. Сегодняшние компакты вадают картинку не хуже, весят меньше, не занимают места и даже имеют возможность смены оптики.
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