Самые полезные гаджеты в путешестии

Наш современный мир уже невозможно представить без мобильных устройств, интернета, компьютеров. И даже отправляясь в путешествие мы стараемся не расставаться с этими вещами. Вот 8 самых лучших гаджетов для путешествий.
Беспроводная флешка для мобильных устройств.
Компактный беспроводной накопитель позволит сохранять фото и видео, снятые на ваш смартфон. И все это без подключения к интернету, что очень важно, когда материала в путешествии скопилось много, а сохранить его некуда.
Беспроводные Bluetooth наушники.
Свобода от проводов и хорошая музыка – вот, что нужно в путешествии. Именно это вам обеспечат беспроводные наушники, способные с помощью Bluetooth воспроизводить потоковое аудио.
Компактный ноутбук.
Ноутбук хоть и удобен, но все равно достаточно велик. А в путешествии хочется свободы и легкости. Именно поэтому ваш выбор – небольшой ноутбук. Такие малыши способны 9 часов работать без подзарядки, а их мощности достаточно, чтобы посидеть в интернете и передать фотографии.
Планшет.
Сегодня планшеты настолько мощные, что практически заменяют ноутбук. Смотреть фото, видео, слушать музыку, играть в игры – все это можно при помощи планшета.
Портативная акустическая система.
Такие системы могут работать до 7 часов без подзарядки. 7 часов мощного хорошего звука. Заряжаются они через USB или от сети.
Портативный аккумулятор.
Такая полезная вещь в представлении не нуждается. Зарядить телефон там, где нет розеток. Эта штука может спасти вам жизнь.
Карманный Wi-Fi роутер.
Wi-Fi в вашем кармане – что может быть лучше? Сегодня мы не мыслим нашу жизнь без интернета. А такие малыши позволят вам сидеть в интернете с хорошей скоростью, а не ругаться на Wi-Fi в местной кафешке, который медленнее черепахи.
Компактная камера.
Уже давно прошли те времена, когда зеркалки считались лучшими камерами. Сегодняшние компакты вадают картинку не хуже, весят меньше, не занимают места и даже имеют возможность смены оптики.
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