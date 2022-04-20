12 любопытных железнодорожных фактов, которые будут интересны всем

Наш паровоз вперед летит...
Пожалуй, поезд – тот вид транспорта, который произвёл в мире настоящую промышленную революцию. Появление железнодорожного транспорта открыло перед человеком новые возможности – теперь не приходилось полагаться только на собственные ноги и гужевые повозки. В этом обзоре мы собрали интересные факты о железнодорожном транспорте, без которого мир никогда не стал бы таким, каким он является сегодня.
1. Железнодорожная линия “Вест-хайленд”
Хогвартский экспресс.
Железнодорожная линия “Вест-хайленд”, по которой ехал Хогвартский экспресс в фильме про Гарри Поттера, - реально существующий сегодня маршрут. Поезда ходят по нему каждый день.
2. В поезде без дублёра
«007: Координаты «Скайфолл».
Одна из сцен в фильме про Джеймса Бонда “007: Координаты “Скайфолл” действительно была снята на крыше одного из вагонов движущегося поезда. А что особо интересно, Дэниел Крейг во время съемок не использовал дублера.
3. Тепло пассажиров
Железнодорожный вокзал Стокгольма.
На железнодорожной станции в Швеции тепло тел пассажиров в зале ожидания не пропадает даром. Оно используется, чтобы обогревать соседнее здание.
4. Захват поезда
Свидание по-принстонски.
В 1963 году четверо студентов из Принстона остановили машину на рельсах перед поездом, едущем к школе. Они вышли из машины с игрушечными пистолетами, зашли в поезд, выбрали 4 девушек и ускакали с ними на лошадях.
5. Спасение города на поезде
Взрыв поезда.
В 1907 году мексиканский кондуктор Хесус Гарсия ехал на поезде с грузом динамита. Возле города Накосари поезд внезапно загорелся и Хесус увел его в сторону от города. В итоге он погиб при жутком взрыве, но спас город и считается национальным героем по сей день.
6. Поезда из бамбука
Norries.
После того как правительство Камбоджи прекратило поддержку железной дороги в ряде районов страны, местные жители начали создавать самодельные поезда из бамбука. Здесь их называют norries.
7. Заброшенное метро
Заброшенное метро.
Прямо под мэрией в Нью-Йорке существует заброшенная станция метро. Ее можно увидеть, если сесть на поезд 6 маршрута.
8. Японская точность
Японские поезда.
Японские поезда известны своим крайне точным графиком. Если поезд опаздывает на 5 минут, то пассажирам приносят извинения и выдают им документ, который можно показать на работе. Иначе им просто не поверят, что люди опоздали на работу из-за задержки поезда.
9. График!
Опоздание по-японски.
В тех редких случаях, когда японские поезда опаздывают на 1 час или больше, эти случаи попадают в новости. Средняя задержка времени прибытия поезда в Японии в 2012 году составляла 0,6 минут.
10. Поезда-пули
Поезд-пуля.
Японский инженер, который разработал самолеты для камикадзе во время Второй мировой войны, чувствовал себя настолько виноватым за свое изобретение, что после войны он решил только использовать свои навыки только в мирных целях. Он посвятил свое время разработке знаменитого ныне “поезда-пули”.
11. Рудные поезда
Рудный поезд.
Рудные поезда, которые курсируют вдоль побережья Швеции, генерируют в 5 раз больше электричества, чем потребляют. Это электричество затем используется для нужд прибрежных городов и сел.
12. Самое длинное путешествие на поезде
Маршрута в 17.000 км.
Самое длинное в мире непрерывное путешествие на поезде (включая пересадки) можно совершить из Порту, Португалия в Сайгон, Вьетнам. Длина этого маршрута 17.000 км.
БОНУС
Железнодорожный юмор от Auburn University
Движение без остановки.
В 1896 году курсанты Auburn University смазали железнодорожные пути на станции возле своего университета. В итоге поезд с соперниками из команды другого университета не смог остановиться в Оберне и проехал еще полпути до следующего города.
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