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12 любопытных железнодорожных фактов, которые будут интересны всем


Наш паровоз вперед летит...

Наш паровоз вперед летит...

Пожалуй, поезд – тот вид транспорта, который произвёл в мире настоящую промышленную революцию. Появление железнодорожного транспорта открыло перед человеком новые возможности – теперь не приходилось полагаться только на собственные ноги и гужевые повозки. В этом обзоре мы собрали интересные факты о железнодорожном транспорте, без которого мир никогда не стал бы таким, каким он является сегодня.

1. Железнодорожная линия “Вест-хайленд”


Хогвартский экспресс.

Хогвартский экспресс.

 

Железнодорожная линия “Вест-хайленд”, по которой ехал Хогвартский экспресс в фильме про Гарри Поттера, - реально существующий сегодня маршрут. Поезда ходят по нему каждый день.

2. В поезде без дублёра


12 любопытных железнодорожных фактов, которые будут интересны всем

«007: Координаты «Скайфолл».

 

Одна из сцен в фильме про Джеймса Бонда “007: Координаты “Скайфолл” действительно была снята на крыше одного из вагонов движущегося поезда. А что особо интересно, Дэниел Крейг во время съемок не использовал дублера.

3. Тепло пассажиров


Железнодорожный вокзал Стокгольма.

Железнодорожный вокзал Стокгольма.

 

На железнодорожной станции в Швеции тепло тел пассажиров в зале ожидания не пропадает даром. Оно используется, чтобы обогревать соседнее здание.

4. Захват поезда


Свидание по-принстонски.

Свидание по-принстонски.

 

В 1963 году четверо студентов из Принстона остановили машину на рельсах перед поездом, едущем к школе.
Они вышли из машины с игрушечными пистолетами, зашли в поезд, выбрали 4 девушек и ускакали с ними на лошадях.

5. Спасение города на поезде


Взрыв поезда.

Взрыв поезда.

 

В 1907 году мексиканский кондуктор Хесус Гарсия ехал на поезде с грузом динамита. Возле города Накосари поезд внезапно загорелся и Хесус увел его в сторону от города. В итоге он погиб при жутком взрыве, но спас город и считается национальным героем по сей день.

6. Поезда из бамбука


Norries.

Norries.

 

После того как правительство Камбоджи прекратило поддержку железной дороги в ряде районов страны, местные жители начали создавать самодельные поезда из бамбука. Здесь их называют norries.

7. Заброшенное метро


Заброшенное метро.

Заброшенное метро.

 

Прямо под мэрией в Нью-Йорке существует заброшенная станция метро. Ее можно увидеть, если сесть на поезд 6 маршрута.

8. Японская точность


Японские поезда.

Японские поезда.

 

Японские поезда известны своим крайне точным графиком. Если поезд опаздывает на 5 минут, то пассажирам приносят извинения и выдают им документ, который можно показать на работе. Иначе им просто не поверят, что люди опоздали на работу из-за задержки поезда.

9. График!


Опоздание по-японски.

Опоздание по-японски.

 

В тех редких случаях, когда японские поезда опаздывают на 1 час или больше, эти случаи попадают в новости. Средняя задержка времени прибытия поезда в Японии в 2012 году составляла 0,6 минут.

10. Поезда-пули


Поезд-пуля.

Поезд-пуля.

 

Японский инженер, который разработал самолеты для камикадзе во время Второй мировой войны, чувствовал себя настолько виноватым за свое изобретение, что после войны он решил только использовать свои навыки только в мирных целях. Он посвятил свое время разработке знаменитого ныне “поезда-пули”.

11. Рудные поезда


Рудный поезд.

Рудный поезд.

 

Рудные поезда, которые курсируют вдоль побережья Швеции, генерируют в 5 раз больше электричества, чем потребляют. Это электричество затем используется для нужд прибрежных городов и сел.

12. Самое длинное путешествие на поезде


Маршрута в 17.000 км.

Маршрута в 17.000 км.

 

Самое длинное в мире непрерывное путешествие на поезде (включая пересадки) можно совершить из Порту, Португалия в Сайгон, Вьетнам. Длина этого маршрута 17.000 км.

БОНУС


Железнодорожный юмор от Auburn University


Движение без остановки.

Движение без остановки.

 

В 1896 году курсанты Auburn University смазали железнодорожные пути на станции возле своего университета. В итоге поезд с соперниками из команды другого университета не смог остановиться в Оберне и проехал еще полпути до следующего города.

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12 любопытных железнодорожных фактов, которые будут интересны всем

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12 любопытных железнодорожных фактов, которые будут интересны всемПодписаться на мой Instagram
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