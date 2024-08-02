6 невероятно полезных устройств, которые пригодятся каждому, у кого есть велосипед

Что поставить на свой велосипед.

1. Съемный LED фонарь

Осветит путь.

2. Шлем

Голова превыше всего.

3. Велосипедные перчатки

Без перчаток не обойтись.

4. Велосипедный замок

С замком оставить на улице уже не страшно.

5. Инструмент

Велосипеду нужна своя аптечка.

6. Крепление для смартфона

Нужно кое что и для смартфона.