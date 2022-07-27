Внутри «Черного лебедя»: самая элегантная яхта в мире

Два балкона впереди предлагают беспрепятственный вид на море.
Как следует из названия, суперяхты призваны привлекать к себе внимание. Начиная с работ Захи Хадид и переходя к судам с водопадами, эти дорогие развлекательные плавсредства становятся все более изысканными. И последняя концепция суперяхты дизайнера Тимур Бозка (Timur Bozca), не является исключением. «Черный лебедь» (Black Swan) со своим черным экстерьером, изящной эстетикой, поразительной структурой является убедительным доказательством, что сила скрывается в простоте.
Вертолетная платформа расположена на верхней палубе и доступна через скрытый лифт
По словам Бозка, который разделяет время между офисами в Стамбуле, Милане и Лондоне, суперяхта была получена соединением «прямых линий вместе с драматическими углами и кривыми».
Вид на главную палубу и бассейн
«Используя мощное изображение стрелы для моего вдохновения, я попытался создать аэродинамический внешний вид, который придаст яхте отличительную внешность, а также повысит эффективности работы в воде», – сказал Bozca в заявлении.
Интерьер формируют черный, белый и коричневатый тона.
На яхте будет четыре двигателя, которые могут выдавать 23,172 лошадиные силы, достигая максимальной скорости 50 км/ч. Изготовленная из алюминия и стали, яхта имеет потрясающий бассейн, который через воронку в корме, кажется, перетекает в океане.
Шикарная отделка салона натуральной доской.
На «Черном лебеде» также есть терраса, балконы, которые скрыты от глаз, и вертолетная площадка на крыше.
Вид на «Черного лебедя»
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