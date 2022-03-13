У кого больше шансов родить двойню, или 13 малоизвестных фактов о близнецах

Счастье и радость, умноженные на два.
Близнецы — очень увлекательное и необычное явление. Хотя генетика и медицинские исследования не стоят на месте, все еще есть много вещей, которых люди не знают о близнецах.
1. Всплеск рождаемости
Близнецы...
С 1980 года появление близнецов увеличилось более чем на 70%. Почему это произошло, не знает никто.
2. Возрастной ценз
Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка...
У 30-летних женщин близнецы рождаются чаще, чем у 20-летних. К тому же шанс родить близнецов выше у женщин в первой беременности.
3. Маленький вес/рост
Большинство близнецов рождаются с маленький весом/ростом.
Более половины близнецов рождаются с очень низким весом при рождении. Это может стать причиной долгосрочных проблем со здоровьем, таких как астма.
4. Материнский риск
Риск повышенного артериального давления.
Беременность близнецами не всегда безопасна для матери. Повышается риск таких недугов, как гестационная гипертензия.
5. Гетеротерминальная суперфекундация
Не ссорьтесь, мальчики.
Близнецы могут иметь разных отцов. Явление, известное как гетеротерминальная суперфекундация, в основном означает, что у матери было две яйцеклетки, оплодотворенные двумя разными мужчинами.
6. Разные отцы
48 часов на страсть - жизнь на размышления.
Однако редко бывает, что у близнецов разные отцы. Хотя сперма остается в женщине в течение нескольких дней, яйцеклетка остается жизнеспособной менее 48 часов. Таким образом, период оплодотворения от двух мужчин должен произойти буквально за день-полтора.
7. Криптофазия
Особый язык общения близнецов.
Криптофазия - это язык, созданный близнецами в юности, который понимают только они. Часто он включает в себя мимику и жесты. Для посторонних такой «язык близнецов» звучит как бред.
8. Молочные продукты
Молочные продукты повышают шанс рождения близнецов.
На самом деле существует диета, вызывающая повышение шанса рождения близнецов. Было установлено, что не-веганы в 5 раз чаще имеют близнецов. Кроме того, некоторые врачи считают, что шансы на это может увеличить употребление молочных продуктов.
9. Кормящие мамы
Счастье есть.
Еще один необъяснимый факт. У женщин, которые кормят грудью во время беременности, в 9 раз чаще рождаются близнецы.
10. Столица близнецов
Выпускной школы грода Кандиду-Годой.
Бразильский муниципалитет Кандиду-Годой — это мировая столица близнецов. Здесь так заканчиваются 8% всех родов, а в остальной части Бразилии их число составляет всего 1%. Исследователи полагают, что здесь процветает «ген близнецов» из-за инбридинга местного населения и эмигрировавших после Второй мировой войны в этот регион немцев.
11. Образ жизни
Близнецы, ведшие разный образ жизни.
Из-за разных диет и образа жизни близнецы будут фактически становиться все меньше и меньше похожими друг на друга. Также интересно, что хотя близнецы имеют почти одну и ту же ДНК (близнецы могут иметь различия на эпигенетическом уровне), у них разные отпечатки пальцев.
12. Близнецы-долгожители
Близнецы-долгожители Эна Пью и Лили Миллвард.
В 2010 году британские сестры Эна Пью и Лили Миллвард были названы самыми старыми близнецами в мире в возрасте 104 лет. Однако они потеряли этот титул после того, как было обнаружено, что шотландские сестры Эдит Ричи и Эвелин Миддлтон были на два месяца старше.
13. Нигерия - лидер
Нигерийские близнецы.
Нигерия имеет самый высокий показатель рождения близнецов в мире. Самый низкий - у Китая.
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