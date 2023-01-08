Кто придумал McDonald's: От небольшого ресторана для автомобилистов до империи фастфуда

Сейчас «McDonald's» является одним из самых популярных и посещаемых ресторанов фастфуда во всем мире. Несмотря на все проблемы за историю существования этой сети, на мировом рынке стоимость их акций оценивается довольно высоко и продолжает расти. Если в нашей стране эта еда для разнообразия или быстрого перекуса, то в США большая часть населения предпочитает не готовить дома, а просто заказать любимые чизбургеры, картошку и прочее в качестве полноценного обеда. Кто и как создал целую империю фастфуда? И как на концепции низких цен владельцы получили такую большую прибыль?
Модернизация маленькой забегаловки для автомобилистов
В конце 40-х годов братья Ричард и Морис Макдоналд пытались найти способ улучшить собственный ресторан для автомобилистов на перекрестке голливудских улиц. Этот ресторанчик под названием «Поросячья стоянка» позволял хозяевам зарабатывать за год немалую сумму, около 200 тысяч долларов, но они хотели чего-то большего. В меню в основном были лишь сэндвичи со свининой. Больше всего посетителям нравилось то, что можно было заказать и забрать еду не покидая своего автомобиля. Бизнес и так шел достаточно неплохо, но хозяева решили изменить концепцию, основываясь на более быстром обслуживании, снижении цен и увеличения товарооборота.
Братья Ричард и Морис Макдоналд нашли рабочую схему развития ресторанного бизнеса в формате фастфуда
Владельцы решились на закрытие своего ресторанчика в Голливуде, чтобы сосредоточиться на открытии нового ресторана в Сан-Бернардино. Здание первого ресторана будущей сети было необычной восьмиугольной формы, с огромными панорамными окнами, сквозь которые посетители могли следить за процессом приготовления их заказов. В то время это было необычно, что привлекало внимание новых клиентов.
Также братья решили, что у них вся посуда будет из бумаги. Это позволит посетителям забрать любой заказ с собой, да и сэкономит затраты на мытье посуды и ее закупку. Было принято решение ограничить меню, оставив лишь приносящее большой доход: гамбургер, чизбургер, чипсы, пирожки, кофе, молоко и три вида газировки. Со временем в меню появились молочные коктейли и картошка-фри.
Изначально меню было более ограничено, чем сейчас, но картошка-фри и бургеры до сих пор остаются фаворитами
Вскоре ввели систему самообслуживания, что помогло сократить расходы на официантов, а упрощение меню уменьшило число работников на кухне. Все это стало дополнительной экономией средств, за счет чего братья снизили вдвое цену на гамбургеры. Несмотря на небольшой размер заведения, поток посетителей увеличился в несколько раз. И к середине 50-х годов их доход был около 350 тысяч долларов.
Забавно, что первоначальные схемы кухни нового ресторана братья рисовали обычным мелом на корте для тенниса. Затем Макдональды просили своих людей имитировать работу, бегая по нарисованному помещению. Это было сделано для того, чтобы выяснить, как наиболее практично и удобно расставить новое оборудование, чтобы каждый работник мог быстро выполнить свои функции на кухне и выдать заказ.
Рост популярности и прибыли ресторана братьев Макдональдов
Обновленный ресторан, открытый в 1948 году, с уверенной силой набирал популярность у жителей города. Очереди у стойки в час пик были численностью около ста человек. Особенно прибавилось посетителей, когда люди смогли покупать любимую еду, не выходя из своей машины. И для владельцев ресторана этот формат стал выгодным, так как такое обслуживание требует минимальных затрат. Спустя всего пару лет братья удвоили свою прибыль, став довольно обеспеченными и известными людьми.
Братья Макдональды не прогадали, когда решили модернизировать свою автомобильную забегаловку
Братья купили один из лучших особняков в Сан-Бернардино, стоимостью около 90 тысяч долларов. Они стали желанными гостями на деловых ужинах и других важных мероприятиях. Так братья прославились на весь штат Калифорнию. Со временем оборот ресторана увеличился до 350 тысяч долларов в год. Братья настолько наладили бизнес, что даже немного заскучали. Тогда они решили начать зарабатывать на франшизе, которая только зарождалась в то время. Братья придумали единый стиль и архитектуру для новых ресторанов. Кстати, идея братьев - золотые арки, расположенные на здании, превратились со временем в один из наиболее успешных и узнаваемых коммерческих символов в мире.
Так, всего за тысячу долларов лицензиаты становились обладателями названия «McDonald's» и детального описания системы быстрого обслуживания. Также им в пользование предоставляли своего первого работника Арта Бендера, который и помогал лицензиатам наладить работу ресторана. Но рестораны-франшизы не имели такого успеха как оригинал. Виной тому было изменение меню и технологического процесса хозяевами новых ресторанов. Все это не устроило братьев, они решили прекратить эту затею, пока в 1954 году не познакомились с торговым агентом по продаже машин для изготовления молочных коктейлей Реймондом Кроком.
Важная роль Реймонда Крока в развитии сети «McDonald's»
Однажды Реймонд Крок получил крупный заказ на миксеры. Мужчина, который был уже довольно в возрасте, заинтересовался братьями-заказчиками. Он был удивлен, что знаменитое заведение на деле оказалось больше похожим на небольшое придорожное кафе. Но по мере знакомства с меню и работой ресторана Крок приятно удивился. Особенно его впечатлили цены, которые были ниже конкурентных.
Благодаря продавцу миксеров Рейомнду Кроку появилась целая империя фастфуда, развивающаяся и по сей день
После знакомства с братьями Ричардом и Морисом, торгового агента посетила навязчивая идея - создать целую сеть таких ресторанов в США. Несмотря на то что у Реймонда тогда не было денег, его решительность помогла добиться от братьев право на продажу франшизы. Теперь хозяева новых заведений должны были оплатить за лицензию 950 долларов и по 2 % с оборота каждого ресторана. Что интересно, Крок брал себе 1,5 %, а братьям причиталось всего 0,5 %. Реймонд был абсолютно уверен в успехе, поэтому на первоначальном этапе такой процент его вполне устроил. К слову, сейчас франшиза «McDonald's» стоит около миллиона долларов.
Так в 1955 году и началась история сети «McDonald's», когда Реймонд зарегистрировал компанию «McDonald's System Inc». Спустя пять лет фирму переименовали в «McDonald's Corporation». Успех франшизы развивался стремительно, ведь уже спустя четыре года у сети было более двухсот заведений. Эти рестораны обсуждали по всей территории Америки. С каждым новым годом все больше предпринимателей хотели купить франшизу.
Создание империи фастфуда
Недолго думая, в 1961 году Крок решил выкупить у братьев все права на бренд, чтобы стать единственным владельцем. Братья согласились на цену в 2,7 миллиона долларов и 1% от ежемесячной прибыли. У Крока не было такой суммы, но он решился взять кредит под большие проценты, ведь он верил, что его план окупится с лихвой. А вот условие про процент от прибыли партнеры заключили лишь рукопожатием, не подтвердив официально.
Все бы хорошо, но Реймонду не давало покоя то, что в сделку не вошло самое первое заведение братьев в Сан-Бернардино. Поэтому Реймонд, мечтая заполучить и его, открыл по соседству другой ресторан, выведя таким образом братьев полностью из бизнеса. После этого Морис Макдональд умер, а Ричард до конца своих дней не смог простить такого предательства своему бывшему партнеру по бизнесу. Ричард был вне себя от того, что Крок, который по факту являлся у них наемным работником, во многих источниках значился как создатель «McDonald's».
Так и получилось, что невзирая на борьбу между бывшими партнерами, историю создания брендовой сети в основном связывали именно с Кроком. Ведь именно его выкуп бренда стал решающим толчком для создания империи фастфуда. С каждым годом появлялись десятки новых ресторанов, принося огромную прибыль. Что интересно, братья так и не получили свой 1% от прибыли, так как не смогли доказать устную договоренность. А ведь по современным меркам эта сумма бы составляла около 100 миллионов долларов в год.
Переговоры по поводу строительства первого ресторана в Москве велись в течении 14 лет, вызывав небывалый ажиотаж на открытии в 1990 году
Журнал «Life» включил Реймонда Крока в список ста самых главных американцев ХХ века. Все мечты Крока об увеличении компании в США сбылись, хотя, в сравнении с настоящим временем, история этой империи была в начале своего пути, постепенно завоевывая весь мир. В 1967 году нашумевшая сеть появилась в Канаде и Пуэрто-Рико. А в 1971 году «McDonald's» вышел на европейский рынок. К слову, Кроку удалось воплотить в жизнь технологию, позволяющую открывать огромное количество ресторанов с единым уровнем обслуживания. Это подкупало посетителей, ведь любое блюдо из меню в США было идентичным по отношению к его аналогам в любой другой стране мира.
Так продавец миксеров подарил жизнь целой империи фастфуда, которая существует и в наши дни, пользуясь огромной популярностью во многих странах мира. Когда в 1984 году Крок скончался, его состояние оценивалось в 500 миллионов долларов, но сейчас эта цифра гораздо выше. На данный момент корпорация «McDonald's» входит в список крупнейших компаний США, численностью более 38 тысяч ресторанов. Рост численности ресторанов фастфуда в США и других странах показал, что Крок был прав, когда в начале основания «McDonald's» сказал: - «Это будет работать везде».
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