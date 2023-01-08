Кто придумал McDonald's: От небольшого ресторана для автомобилистов до империи фастфуда

Модернизация маленькой забегаловки для автомобилистов

Братья Ричард и Морис Макдоналд нашли рабочую схему развития ресторанного бизнеса в формате фастфуда

Изначально меню было более ограничено, чем сейчас, но картошка-фри и бургеры до сих пор остаются фаворитами

Рост популярности и прибыли ресторана братьев Макдональдов

Братья Макдональды не прогадали, когда решили модернизировать свою автомобильную забегаловку

Важная роль Реймонда Крока в развитии сети «McDonald's»

Благодаря продавцу миксеров Рейомнду Кроку появилась целая империя фастфуда, развивающаяся и по сей день

Создание империи фастфуда

Переговоры по поводу строительства первого ресторана в Москве велись в течении 14 лет, вызывав небывалый ажиотаж на открытии в 1990 году