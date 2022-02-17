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29 ретро фотографий Ингерманландии 1911 года глазами Самули Паулахарью


Этнограф Самули Паулахарью рассказывает историю Ижорских земель с помощью фотографии.

Этнограф Самули Паулахарью рассказывает историю Ижорских земель с помощью фотографии.

Сегодня далеко не многие в России знают, что такое Ингерманландия. А это историческое название земли, простиравшейся от реки Нарва до берегов Ладожского. Так эта территория несколько столетий назад была подписана на всех мировых картах. Более известны сегодня другие название этих земель: Инкери, Ингрия, Ингария и Ижорская земля. Фотографии Самули Паулахарью, сделанные более века назад, позволяют увидеть, как жили люди на этой земле.

1. Исполнитель рун Онтроппа Мельников


Пожилой мужчина с белесой бородой является известным ижорским рунопевецем.

Пожилой мужчина с белесой бородой является известным ижорским рунопевецем.

 

2. Деревенский дом


Изба рунопевца Онтроппа Мельникова с прилегающим двором.

Изба рунопевца Онтроппа Мельникова с прилегающим двором.

 

3. Проселочными дорогами


Деревянные изгороди вдоль бесконечных дорог.

Деревянные изгороди вдоль бесконечных дорог.

 

4. Старая церковь


Старая постройка, с острым шпилем, уходящим высоко в небо. Большие Колпаны.

Старая постройка, с острым шпилем, уходящим высоко в небо. Большие Колпаны.

 

5. Архитектурное здание


Церковь в Большом Кузёмкино.

Церковь в Большом Кузёмкино.

 

6. Баня в землянке


Вот такое небольшое строение в земле служило баней для жителей деревни. Веккелево, приход Токсова.

Вот такое небольшое строение в земле служило баней для жителей деревни. Веккелево, приход Токсова.

 

7. Пожилые обыватели


Старожилы, которые помнят и рассказывают о крепостном праве. Вирки.

Старожилы, которые помнят и рассказывают о крепостном праве. Вирки.

 

8. Полевые работы


Женщины обрабатывают землю. Вуолы.

Женщины обрабатывают землю. Вуолы.

 

9. Рабочий день


В летний день все жители деревни Вуолы при деле.

В летний день все жители деревни Вуолы при деле.

 

10. Местные дети


Младшие дети на попечении старших сестер. Гарколово.

Младшие дети на попечении старших сестер. Гарколово.

 

11. Новая церковь


Церковь в Губаницах.

Церковь в Губаницах.

 

12. Деревня Муя


Деревенские бани расположенные вдоль поля.

Деревенские бани расположенные вдоль поля.

 

13 Токкарийская семья


Во дворе собственного дома обычная семья позирует перед Самули Паулахарью.

Во дворе собственного дома обычная семья позирует перед Самули Паулахарью.

 

14. На улице деревни


Крестьянские деревянные дома на Заозерье.

Крестьянские деревянные дома на Заозерье.

 

15. Строительные работы


Строительные работы в церкови прихода Сойкино. Заозерье.

Строительные работы в церкови прихода Сойкино. Заозерье.

 

16. Кирха Святого Иоанна


Церковное здание в Кайболово.

Церковное здание в Кайболово.

 

17. Пожилой разнорабочий


Деревянная хижина углежога Аласаао. Кайдалово.

Деревянная хижина углежога Аласаао. Кайдалово.

 

18. Черная избаhttp://funhere.ru/?p=20138


Необычное деревянное строение с узкими окнами - курная изба.

Необычное деревянное строение с узкими окнами - курная изба.

 

19. Курная изба старика Хонканена


Изба, в которой печку топили по-чёрному. Кальяла.

Изба, в которой печку топили по-чёрному. Кальяла.

 

20. Приход Тюре


Большой деревенский дом в Кенюзе.

Большой деревенский дом в Кенюзе.

 

21. Мальчишки и девчонки


Днем в деревне детвора ищет развлечения. Приход Тюрё.

Днем в деревне детвора ищет развлечения. Приход Тюрё.

 

22. Священное дерево


Ритуалы и языческие традиции проводились возле дерева на берегу реки. Кобралово.

Ритуалы и языческие традиции проводились возле дерева на берегу реки. Кобралово.

 

23. Жители Колтуши


Все жители от мала до велика собрались на игровом поле.

Все жители от мала до велика собрались на игровом поле.

 

24. Местная обитель


Деревянная церковь, утопающая в зелени. Колтуши.

Деревянная церковь, утопающая в зелени. Колтуши.

 

25. Дома крестьян


Деревенские избушки стоят подпирая друг друга. Коприно.

Деревенские избушки стоят подпирая друг друга. Коприно.

 

26. Церковь Святой Катерины


Церковь в окружении берез-красавиц. Коприно.

Церковь в окружении берез-красавиц. Коприно.

 

27. Старая Котка


Деревенские дома с соломенными крышами.

Деревенские дома с соломенными крышами.

 

28. Водская часть


Жители деревни Котлы.

Жители деревни Котлы.

 

29.Танцы в деревне


Увеселительные мероприятия прямо под открытым небом. Котлы.

Увеселительные мероприятия прямо под открытым небом. Котлы.

 

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29 ретро фотографий Ингерманландии 1911 года глазами Самули Паулахарью

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29 ретро фотографий Ингерманландии 1911 года глазами Самули ПаулахарьюПодписаться на мой Instagram
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