Без клеток и камер: чем закончился опыт Сингапура по созданию тюрьмы нового типа

Первыми остров в качестве тюрьмы использовали японцы. |Фото: hist-etnol.livejournal.com.

Долгое время остров пустовал. |Фото: goodnewsfromindonesia.id.

С преступностью в Сингапуре всегда все было в порядке. |Фото: dubuddha.org.

Была попытка создания экспериментальной тюрьмы на острове. |Фото: True Crime Asia.

Отсутствие оружия у охраны кончилось бунтом и убийством сотрудников. |Фото: True Crime Asia.

Разбирательство шло более 5 лет. ¦Фото: monitor.civicus.org.