Без клеток и камер: чем закончился опыт Сингапура по созданию тюрьмы нового типа

Европейцы, оказывавшиеся в Сингапуре, всегда удивлялись, почему остров Пулау Сенанг0 лежащий на оживленном торговом пути, оставался незаселенным. В последствии именно на нем местная власть решит создать тюрьму, не знающую аналогов во всем мире. Предполагалось, что заключенных можно будет содержать без клеток или камер, а возможно и вовсе без надзирателей в перспективе. Что же вышло из амбициозного проекта?
Первыми остров в качестве тюрьмы использовали японцы. |Фото: hist-etnol.livejournal.com.
Еще в годы Второй мировой войны на Пулау Сенанг лагерь для военнопленных организовали японцы. Лагерь был трудовым, его заключенные должны были добывать соль. Однако сложные условия труда, жестокое обращение со стороны охраны и скуднейший рацион стали причиной массовой гибели военнопленных. Тела умерших администрация лагеря приказывала закапывать прямо в песок. Уже после войны здесь жила одна единственная семья смотрителя маяка. А в 1960 году ее выселили по решению властей, так как на Пулау Сенанг начали строительство экспериментальной колонии.
Долгое время остров пустовал. |Фото: goodnewsfromindonesia.id.
Рост преступности в Сингапуре пришелся на 1959 год в преддверье всеобщих выборов. Меньше, чем за год в стране было выявлено более 120 банд сингапурской триады. Старые тюрьмы оказались переполнены и властям требовалось новое решение в области расширения площади мест лишения свободы. Ответственным за эксперимент с тюрьмой без клеток был назначен Дэниел Стенли Даттон, начальник департамента тюрем Сингапура.
С преступностью в Сингапуре всегда все было в порядке. |Фото: dubuddha.org.
Даттон продвигал концепцию о том, что всякого заключенного можно перевоспитать, если создать для этого подходящие условия. В итоге в мае 1960 года для программы новой тюрьмы отобрали 50 заключенных и отправили их обживать остров Пулау Сенанг. Так началась история «самой гуманной тюрьмы» в мире. В кратчайшие сроки на острове площадью 230 гектар были возведены хижины для заключенных и административно-хозяйственные постройки. Здесь же было заведено фермерское хозяйство. Помимо обязательного труда на ферме заключенным разрешали играть в спортивные игры и отдыхать на пляже. К августу 1960 года на Пулау Сенанг находилось 122 человека, включая персонал экспериментальной тюрьмы.
Была попытка создания экспериментальной тюрьмы на острове. |Фото: True Crime Asia.
Уже к 1962 году на острове находилось 316 человек из которых надзирателей было 47. Заключенных-новичков отправляли на тяжелые работы, однако в последствии режим для каждого смягчался в случае хорошего поведения. Самым добропорядочным даже разрешали посещать родных каждый месяц. За 2 года действия тюрьмы место лишения выпустило 250 «новых» граждан Сингапура. А самое интересное было в том, что у смотрящих за заключенными даже не было огнестрельного оружия.
Отсутствие оружия у охраны кончилось бунтом и убийством сотрудников. |Фото: True Crime Asia.
О том, что на острове происходит что-то неладное, стало понятно в 1963 году. Материалы следствия засекречены до сих пор. Одни утверждают, что причиной для бунта стала немыслимая жестокость со стороны самого Стенли Даттона. Другие утверждают, что бунт спровоцировали наиболее активные заключенные из числа триады. Началось тюремное восстание с недовольства тяжелыми работами по строительству пристани. Якобы Даттон заставлял заключенных возводить ее в том числе в ночное время и в условиях прилива. Что не очень-то вяжется с образом министра-перевоспитателя.
Разбирательство шло более 5 лет. ¦Фото: monitor.civicus.org.
В любом случае на острове произошел хорошо организованный бунт. Сам Даттон и его тюремщики были буквально растерзаны заключенными. В последствии суду удалось выяснить, что бывшие участники триады, оказавшиеся на Пулау Сенанг стали распространять слухи о том, что Даттон якобы готовит списки для отправки в традиционную тюрьму, а также списки на смертную казнь. Рассмотрение дела продолжалось 2 года. В результате повторно осужден был 71 бунтовщик. В 1968 году разрушенную во время восстания тюрьму на Пулау Сенанг окончательно закрыли, выведя остров из юрисдикции Департамента тюрем.
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