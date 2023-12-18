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Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

Многие из нас ездили за границу, жили в отелях и ели вкусную местную кухню. Но почувствовать настоящий дух приключений можно лишь с рюкзаком на спине. Это единственный способ познакомиться с чужой культурой и узнать, насколько прекрасен мир, в котором мы живем. Чтобы побудить вас воспользоваться этой возможностью, мы выбрали некоторые из самых невероятных пешеходных маршрутов в разных странах мира.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

1. Лестница в небо, Гавайи


Лестница Хайку, также известная как Лестница в рай, представляет собой опасный путь, состоящий из 3922 ступеней, которые проходят через горы острова Оаху на Гавайях.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

2. Паломничество на остров Сикоку, Япония


На Сикоку отлично сохранилось до наших дней очарование старой Японии. Вот почему помимо буддийских паломников туда стремятся попасть тысячи туристов.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

3. Тропа инков, Перу


Эта старинная тропа была создана цивилизацией инков. Сегодня это популярный туристический маршрут.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

4. Национальный парк Сарек, Швеция


Сарек расположен в Лапландии – идеальное место для знакомства с североевропейской природой.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

5. Ликийская тропа, Турция


Море и солнце далеко не все, что может курортная страна. Ликийская топа — истинное чудо Турции с ее пустынными бухтами и древними скалистыми гробницами, которым более 3000 лет.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

6. Залив Файерс, Австралия


Залив Файерс так называют из-за оранжевого, будто пламя, цвета камней и скал, лежащих вдоль берега.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

7. Оверленд Трек, Австралия


Этот известный австралийский маршрут проходит через самые красивые места в Тасмании, где вас ждут высокие горы, кристально чистые озера, водопады и яркие поля вереска.

Туристические маршруты, по которым необходимо пройти каждому

8. Путь Святого Иакова, Испания


Паломники шли по этому маршруту в средние века, чтобы помолиться на могиле апостола святого Иакова. В настоящее время маршрут вновь обрел популярность не только среди религиозных паломников, но и среди тех, кто жаждет самопознания.

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