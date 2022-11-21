Его боятся все: почему у медоеда такая пугающая репутация

Некоторые люди говорят, что медоедам просто пофиг. Большой хищник перед ним? Пофиг! Но, на самом деле, у этих представителей семейства ласок просто свои предпочтения в размерах еды.

Медоедов не зря обходят стороной даже львы. Тем не менее, и эти звери не всесильны.

Медоеды (Mellivora capensis) связаны со скунсами, выдрами, хорьками и барсуками. Эти прожорливые всеядные животные получили свое название из-за своей любви питаться медом и личинками пчел. Они также едят насекомых, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, а также корни, луковицы, ягоды и фрукты.

Большинство медоедов активны в течение дня, хотя вблизи населенных пунктов они могут предпочесть укрываться в темноте. Их часто можно увидеть поодиночке, хотя нередко можно заметить спаривающиеся пары. Медоеды спариваются круглый год и часто рожают только по одному детенышу за раз.

Хорошо превращая расщелины в скалах и дупла деревьев в укрытия, медоеды также устраивают дома в заброшенных логовах других животных, таких как дикобразы и желтые мангусты.

Почему медоедов боятся другие животные

Хотя большую часть времени они охотятся ради собственной пищи, они с радостью воруют добычу у других хищников или отбирают добычу у более крупных животных, когда появляется такая возможность.

Их выдающиеся, острые зубы, длинные передние лапы и коренастое телосложение позволяют им легко отрывать мясо от костей и обороняться от атак больших животных, решивших попробовать медоеда на вкус.

Медоеды ведут кочевой образ жизни, совершая ежедневные вылазки за кормом. Самцы могут преодолевать до 27 км в день, в то время как самки, как правило, совершают более короткие вылазки - около 10 км в день. После поиска пищи взрослые самцы часто собираются вместе, чтобы пообщаться, обнюхивая друг друга, а также валяясь в песке.

Тем не менее, медоеды широко известны как агрессивные животные, поэтому эти взаимодействия между самцами иногда перерастают в конфронтации, когда один из самцов пытается проникнуть в чужую нору. Кроме того, когда им угрожают, самцы медоедов, как правило, агрессивно защищают своих партнеров.