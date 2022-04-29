В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Писатели-фантасты и голливудские режиссеры давно пугают нас концом света и прочими катаклизмами. Чего только не придумают: от войн за ресурсы до восстания машин и зомби-апокалипсиса. Фантазия – штука богатая. Может, дело в нестабильной политической обстановке, может, во мнительности некоторых граждан, но так называемые «наборы выживания» внезапно получили бешеную популярность. Их можно без труда приобрести в онлайн-магазинах и сувенирных лавках. Но те, кто всерьёз готовятся к любому повороту событий, убеждены: лучше собрать такой набор самостоятельно. И сегодня мы расскажем, что же должно пригодиться каждому в экстремальной ситуации.
«Наборы выживания» и их содержимое – популярная тема во всем мире, особенно в американском сегменте интернета (интересно, связано ли это с результатами недавних выборов?). Отдельные энтузиасты и фанаты «Ходячих мертвецов» даже соревнуются, чей вариант круче, полезнее и компактнее. Одну из самых популярных версий предлагаем внимательно изучить сегодня. Что же понадобится человеку в экстремальной ситуации войны или стихийного бедствия?
1. Контейнер
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Набор выживания должен быть максимально компактным и функциональным. А потому даже его контейнер должен быть полезным. Отличный выбор – плотная металлическая коробка от табака или леденцов. В ней также можно кипятить воду, готовить небольшие блюда или использовать в качестве тарелки. А если предварительно зачистить рисунки на крышке, получится зеркало.
2. Позаботьтесь о воде
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Без питьевой воды уж точно не пережить никакое бедствие. А из каких источников придётся её добывать – вопрос открытый. Потому все «эксперты выживания» советуют обязательно добавить в набор таблетки для очистки воды. И, конечно же, не забывать о кипячении.
3. Огонь
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Элемент, необходимый для выживания не меньше, чем чистая вода. Обязательно положите в металлическую коробку заряженную зажигалку, пачку непромокаемых спичек (можно использовать обычные, покрыв их тонким слоем прозрачного лака), несколько маленьких свечей длительного горения и кусок ваты, которая горит не хуже сухих дров.
4. Инструменты
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
В диких условиях человеку нужны простейшие инструменты, чтобы управиться с едой и построить жилище. Базовый набор обычно включает швейцарский нож или другой мультитул, струну или фрагмент прочной проволоки (ими также можно резать), свисток (чтобы связываться с другими «выжившими» на расстоянии или предупреждать их об опасности) и компас.
5. Чиним-зашиваем
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Экстремальные ситуации на то и экстремальные, что никогда не знаешь, чем же придётся заниматься. Возможно, чинить и зашивать поврежденные объекты или даже людей. Потому обязательно положите в «шкатулку выживания» набор для шитья (нитки, иголки, скрепки), изоленту, пару резиновых колец или силиконовых браслетов (занимают мало места, зато могут быть использованы в качестве жгутов) и небольшой фрагмент наждачной бумаги для заточки ножей и инструментов.
6. Охота и рыбалка
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Даже самым чувствительным вегетарианцам придётся как-то добывать себе еду. А потому не забудьте о рыболовных крючках, грузилах, поплавке и леске. А также о плотной проволоке или фрагменте тонкого стального троса, чтобы изготовить силок для охоты на мелких зверей.
7. Анализируй это
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Добавьте в набор маленький блокнот и обыкновенный карандаш. Возможно, вам придётся вести «бортовой журнал». А заметки о текущей ситуации могут помочь в вопросах выживании и вам, и другим людям. Вряд ли в случае полного «абзаца» у всех будет доступ к интернету и блогам.
8. Собираем
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
Вспоминаем детские игры в «тетрис» и компактно складываем все составляющие набора в коробку. Если объём слегка выходит из-под контроля, зафиксируйте крышку плотными резинками.
В диких условиях: как собрать универсальный «набор выживания»
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