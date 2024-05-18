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Укоренение розы прямо на кусте

Укорените розочку прямо на кусте! Для этого даже не придётся срезать черенок. С помощью одного необычного, но эффективного метода розы укореняются без проблем. Посмотрите, как именно это сделать, и смело приступайте к садовым работам!


Укоренение роз по-новому



Возьмите острый, обеззараженный инструмент. Сломайте все шипы на месте около будущего среза. Обрежьте и удалите кору примерно 0,5 см шириной.



Возьмите банановую кожуру. Оберните ею срез на розе.



Разрежьте пластиковый стаканчик сбоку. Наденьте на розу, наполните грунтом. Зафиксируйте хомутами (кабельными стяжками).



Пролейте и оставьте. Постепенно, в течение месяца, розочка нарастит корни!



После этого нужно срезать уже укоренённый черенок с куста. Высадить на постоянное место. Это очень удобно и просто!



Оригинальный метод с впечатляющим результатом! Укореняйте розы круглый год по-новому.
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укоренение
Розы

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