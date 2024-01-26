Приемные дети, семья, судебные тяжбы: Вся правда про родных и близких Джеки Чана

В последнее время одной из вирусных фотографий в Интернете стала картинка с Джеки Чаном и подписью о том, что актер усыновил 10 сирот, взял под опеку 50 китайских детей, содержит стипендиатов, финансирует лечение детей, больных раком, да и в принципе весьма щедрый и добрый малый. Однако не все так просто и не все является правдой...
Джеки Чан.
Информация об этих «фактах» настойчиво кочует из одной статьи в другую, однако что интересно — она существует исключительно в русскоязычном интернете. Ни в одной статье на английском языке нет фактов об усыновленных детях и детях, взятых под опеку актером. Более того, в своей собственной биографии, вышедшей на английском языке в декабре 2018 года, об этих обстоятельствах также не сказано ни слова. Зато в этой книге, которая получила название «Никогда не взрослей», актер рассказывает о своем сыне и о своей внебрачной дочери.
Факты о Джеки Чане.
По рассказам самого Джеки Чана, в 1980-е он регулярно спускал деньги на гулянки, машины, на проституток, на дорогие подарки, и при этом его разбивала жуткая паранойя по отношению к собственной жене Джоан Лин, думая, что она с ним исключительно ради денег. Из-за этого он постоянно прятал от нее деньги, врал о своих доходах и нередко устраивал скандалы. Как-то раз даже досталось их сыну — Джейси, которого он ударил в порыве злости и швырнул его на диван через всю комнату. Джеки Чан пишет, что не гордится своим поведением в то время и говорит, что вел себя «как полный негодяй».
Джеки Чан со своей женой Джоан Лин.
Актер признался, что был так поглощен своей карьерой, что едва ли уделял внимание своей семье. И однажды его брак затрещал по швам, когда китайская актриса и бывшая мисс Азия Элейн Нг объявила во всеуслышание, что у нее с Джеки Чаном была интрижка, а результате которой у Элейн родилась дочь. Это и сейчас бы вызвало большой скандал, а в 1999 это имело эффект разорвавшейся бомбы — об этой новости говорили абсолютно все азиатские СМИ.
Бывшая мисс Азия Элейн Нг.
В ответ на это Джеки Чан сообщил, что полностью профинансировал свою внебрачную дочь, отправляя Эллейн 70 000 гонконгских долларов (9 миллионов долларов США) ежемесячно, и после — еще 600 000 HK, когда та переехала с дочерью в Гонконг. Элейн заявила, что Джеки не переводил ей ни эти баснословные суммы, ни вообще ни одного цента. Ей пришлось даже обратиться в суд, который признал, что действительно денежных переводов от актера ни Элейн, ни ее дочери никогда не поступало.
Джеки Чан со своим сыном Джейси.
Говоря о своей измене жене, Джеки Чан сказал, что он «всего лишь совершил ошибку, которую многие другие мужчины со всего мира точно так же совершают». Он не принимал непосредственного участия в воспитании Этты — так назвала девочку Элейн, — но на этом никто и не настаивал: бывшая мисс Азия объявила, что она самостоятельно справиться с воспитанием своего ребенка.
Сейчас знаменитому актеру 64 года.
При этом филантропическая деятельность актера действительно имеет место быть. Джеки Чан является активным защитником прав животных: он регулярно инициирует благотворительные кампании по сбору средств на защиту природы Китая, взяв однажды под опеку двух панд из местного зоопарка, а также профинансировав организацию по спасению тигров Китая. Актер также пожертвовал полтора миллиона долларов в помощь пострадавшим от землетрясения в Сичуане 2008 года, а в 2017 году — 65 000 долларов в помощь жертвам оползня в Тайланде.
Джеки Чан действительно активно занимается благотворительной деятельностью.
Джеки Чан действительно поддерживает студентов в Китае — еще в 1988 году он основал благотворительную кампанию, которая помогает получить образование бедным детям. В 2005 году он основал еще один фонд, который целенаправленно помогает людям в отдаленных и бедных районах Китая — стоит в таких деревнях школы, закупает для них книги, школьную форму, а пожилым людям дает возможность получить теплую одежду, инвалидные кресла и другие необходимые предметы.
36-летний сын Джеки Чана Джейси.
Что же до родных детей Джеки Чана? Актер объявил, что не оставит своим детям ничего из своих полученных за работу средств (на сегодня его состояние оценивается в 350 миллионов долларов, а его годовая прибыль составляет 80 миллионов долларов). Джеки Чан планирует разделить свои деньги между благотворительными организациями, а сын «пусть сам находит пути получить свои капиталы». Он объяснил это так: «Если он способен на что-то, то может получить сам, ну а если не сможет — будет впустую тратить мои деньги». Сейчас Джейси 36 лет, он снялся в нескольких фильмах, довольно посредственных, два из которых стали настоящими провалами в прокате.
Джеки Чан всегда был очень погружен в свою работу.
В 2014 году полиция Китая задержала Джейси за хранение наркотиков (100 грамм марихуаны) и обвинила его в организации наркопритона — такое обвинение карается по местным законам тремя годами заключения или даже смертным приговором. Джеки Чан прилюдно заявил, что не будет использовать свои связи для смягчения приговора своему сыну. Парень провел за решеткой полгода и заплатил солидный штраф, пообещав по освобождении начать жизнь как совершенно другой — лучший — человек.
Джеки Чан.
19-летняя Этта Нг, внебрачная дочь Джеки Чана, в прошлом году объявила о своей свадьбе с девушкой из Канады, и буквально через несколько месяцев призналась прессе, что из-за «гомофобно настроенных родителей» им обеим сейчас приходится жить буквально под мостом — они обе остались без дома.
В прошлом году дочь Джеки Чана Этта заключила брак с другой девушкой.
«Я просила всех своих родственников, всех своих друзей помочь нам, — рассказывает Этта, — но они только отсылают нам адреса приютов для бездомных, где нас с женой гарантировано разлучат». При этом девушка сказала, что никогда не виделась со своим отцом «да и не хочет этого». «Он мой биологический отец, но его никогда не было в моей жизни. И я никогда не буду воспринимать его как своего отца». Когда у Джеки Чана просили прокомментировать эту ситуацию, он ответил: «Ну если ей так нравится, да ради бога».
Этта Нг со своей женой.
Этта не поддерживает отношения со своим отцом, как и он с ней.
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