Приемные дети, семья, судебные тяжбы: Вся правда про родных и близких Джеки Чана

Джеки Чан.

Факты о Джеки Чане.

Джеки Чан со своей женой Джоан Лин.

Бывшая мисс Азия Элейн Нг.

Джеки Чан со своим сыном Джейси.

Сейчас знаменитому актеру 64 года.

Джеки Чан действительно активно занимается благотворительной деятельностью.

36-летний сын Джеки Чана Джейси.

Джеки Чан всегда был очень погружен в свою работу.

Джеки Чан.

В прошлом году дочь Джеки Чана Этта заключила брак с другой девушкой.

Этта Нг со своей женой.

Этта не поддерживает отношения со своим отцом, как и он с ней.