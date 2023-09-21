Очень вкусные малосольные огурчики

Малосольные огурчики помогут разнообразить ежедневное меню и станут отличной альтернативой свежим огурцам. Приготовить малосольные огурцы очень просто, вся подготовка займет буквально 10 минут, а уже через 12 часов к столу можно будет подавать яркие, хрустящие и в меру соленые малосольные огурцы.









Для приготовления понадобится:



огурцы маленькие — 700 г;



вода холодная — 500 мл;



укроп — большой пучок (лучше всего подойдут зонтики укропа);



соль — 1 ст.л;



сахар — 1 ч.л.



На дно стеклянной емкости выложите укроп или зонтики укропа. Сверху на укроп выложите подготовленные огурцы.







Среди огурцов распределите раздавленные зубчики чеснока.







Для приготовления рассола растворите в воде соль и сахар. Залейте огурцы рассолом, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 12-24 часов.





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