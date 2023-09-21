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Очень вкусные малосольные огурчики

Малосольные огурчики помогут разнообразить ежедневное меню и станут отличной альтернативой свежим огурцам. Приготовить малосольные огурцы очень просто, вся подготовка займет буквально 10 минут, а уже через 12 часов к столу можно будет подавать яркие, хрустящие и в меру соленые малосольные огурцы.

Очень вкусные малосольные огурчики


Для приготовления понадобится:

огурцы маленькие — 700 г;

вода холодная — 500 мл;

укроп — большой пучок (лучше всего подойдут зонтики укропа);

соль — 1 ст.л;

сахар — 1 ч.л.

На дно стеклянной емкости выложите укроп или зонтики укропа. Сверху на укроп выложите подготовленные огурцы.

Очень вкусные малосольные огурчики

Среди огурцов распределите раздавленные зубчики чеснока.

Очень вкусные малосольные огурчики

Для приготовления рассола растворите в воде соль и сахар. Залейте огурцы рассолом, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 12-24 часов.

Очень вкусные малосольные огурчики
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