Малосольные огурчики помогут разнообразить ежедневное меню и станут отличной альтернативой свежим огурцам. Приготовить малосольные огурцы очень просто, вся подготовка займет буквально 10 минут, а уже через 12 часов к столу можно будет подавать яркие, хрустящие и в меру соленые малосольные огурцы.
Для приготовления понадобится:
огурцы маленькие — 700 г;
вода холодная — 500 мл;
укроп — большой пучок (лучше всего подойдут зонтики укропа);
соль — 1 ст.л;
сахар — 1 ч.л.
На дно стеклянной емкости выложите укроп или зонтики укропа. Сверху на укроп выложите подготовленные огурцы.
Среди огурцов распределите раздавленные зубчики чеснока.
Для приготовления рассола растворите в воде соль и сахар. Залейте огурцы рассолом, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 12-24 часов.
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Очень вкусные малосольные огурчики
Малосольные огурчики помогут разнообразить ежедневное меню и станут отличной альтернативой свежим огурцам. Приготовить малосольные огурцы очень просто, вся подготовка займет буквально 10 минут, а уже через 12 часов к столу можно будет подавать яркие, хрустящие и в меру соленые малосольные огурцы.
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