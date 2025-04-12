12 методов, чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Открытие дверцы холодильника только для того, чтобы подвергнуться нападению неприятных запахов, может в лучшем случае дезориентировать, а в худшем — привести в ужас.

Если наиболее распространенные виновники — перезревшие продукты и грязные внутренности — не слишком вас беспокоят, стоит следить за влажной средой.

Овсянка — это больше, чем просто питательный перекус

Древесный уголь меняет правила игры

Переработайте использованную кофейную гущу

Запах в холодильнике исчезнет благодаря старым газетам

Экстракт ванили придает холодильнику приятный аромат

Хлеб предназначен не только для бутербродов

Превратите чайные пакетики в оружие

Но что самое приятное?

Освободите место для туалетной бумаги

Возьмите пакет с наполнителем для кошачьего туалета

Не стоит сбрасывать со счетов цитрусовую силу лимона

Давайте не будем забывать об уксусе

Свежий картофель избавит от запахов в холодильнике

Микробы, бактерии и плесень, будут размножаться прямо у вас под носом и надолго останутся, если не убирать разлитые продукты питания и напитки.Влага, выделяемая прибором, и влажность снаружи также могут способствовать появлению бактерий.Выбрасывание испорченных продуктов и глубокая чистка холодильника помогут избавиться от микробов и сомнительного запаха.Однако это не всегда может сработать, если запах присутствует в течение некоторого времени и проник в пластиковую внутреннюю часть холодильника.К счастью, есть несколько простых и экономически эффективных способов избавиться от неприятного запаха в холодильнике.Но прежде чем мы перейдем к ним, следует учесть, что если ваш прибор издает химический или похожий на аммиак запах, это, вероятно, признак неисправности компрессора или утечки фреона.Поскольку последний может быть невероятно токсичным и иметь долгосрочные последствия для здоровья, лучше всего обратиться к профессионалу и предоставить ему разобраться с этим.Овсянка может быть вашим любимым перекусом, но эту питательную кашу можно использовать и для других целей.Если вы хотите ее использовать, чтобы избавиться от нежелательных запахов в холодильнике, насыпьте немного сырой овсянки в миску (бонусные баллы, если у вас алюминиевая миска) и поставьте ее рядом с местом, где запах наиболее сильный.Хотя вы можете заметить значительное улучшение, и запах может остаться в далеком воспоминании всего через одну ночь, хлопьям также может потребоваться несколько дней, чтобы нейтрализовать резкие запахи.Овсянка является естественным поглотителем запаха, который нейтрализует все запахи внутри холодильника.Однако не употребляйте хлопья после того, как они устранят все неприятные запахи.Выбросьте или используйте для таких целей, как чистка сковородок или борьба со слизнями в саду.Если пахнущий свежестью холодильник кажется далеким воспоминанием, положите древесный уголь в свой вонючий холодильник сегодня и поблагодарите нас позже!Хотя древесный уголь традиционно использовался для фильтрации воды и удаления загрязнений из воздуха, этот остаток углерода способен поглощать неприятный запах в холодильнике.Просто налейте две чашки этого черного вещества в контейнер и поставьте его в дальнюю часть холодильника.Чтобы древесный уголь творил свое волшебство, убедитесь, что он находится рядом с вентиляционным отверстием.Древесный уголь задерживает частицы, вызывающие неприятный запах. Не забывайте заменять древесный уголь раз в месяц, чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике.Чтобы получить кофейную гущу и использовать ее для улучшения запаха в холодильнике, просто соберите немного остатков после приготовления напитка утром.Затем равномерно распределите гущу по плоской емкости и дайте ей полностью высохнуть.После высыхания возьмите небольшое количество (или значительное количество, если запах в холодильнике достаточно сильный) и поместите в открытый контейнер, прежде чем ставить в холодильник.Можно в целях безопасности поместить кофейную гущу в банку с отверстиями в крышке.Азот, содержащийся в кофейной гуще, поможет поглотить неприятные запахи и вернет вашему холодильнику приятный аромат.Не забывайте менять гущу каждые несколько недель (или всякий раз, когда вы замечаете неприятное амбре), чтобы избавиться от нежелательных запахов.Но помните, кофе не является нейтральным ингредиентом и заменит зловоние ароматом явы.Хотя это может показаться приятным, вам может не понравиться, что все остальные запахи в холодильнике, например, запах натуральных продуктов, заменены ароматом кофе.Если это так, используйте данный способ для временного устранения запаха в холодильнике и соблюдайте график уборки, чтобы он всегда пах свежестью.Если в вашем холодильнике особенно сильно пахнет и неприятный запах не выветривается, используйте «большие пушки».Чтобы избавиться от неприятного запаха из холодильника с помощью старой газеты, тщательно очистите прибор и верните на место полки.После того, как закончите, возьмите несколько газет и скомкайте отдельные страницы в шарик.Помните, шарики не должны быть слишком большими, так как их будет трудно поместить внутрь.Точно так же, если шарики слишком маленькие, вам придется приготовить их много, чтобы заполнить различные полки и отделения.Оставьте холодильник включенным, а газеты свернутыми в комок на несколько дней (обычно от двух до шести дней), в зависимости от уровня вони, с которой вы имеете дело.Скатанные шарики являются отличным абсорбентом, они впитывают неприятно пахнущие частицы и нейтрализуют их, по существу устраняя запах.Однако, возможно, вам придется менять газеты каждую неделю в течение пары месяцев, если запах не исчезнет.После того, как ваш холодильник перестанет вонять, удалите газетные комочки и протрите внутреннюю поверхность холодильника раствором воды и уксуса.Хотя этот метод отнимает много времени, он экономичен и является лучшей альтернативой магазинным средствам для устранения запаха.Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, вы даже можете смочить несколько газет уксусом и скомкать их, прежде чем застелить полки и ящики.Возможно, вы знакомы с экстрактом ванили как распространенным ингредиентом для выпечки, но это — ключ к тому, чтобы в вашем холодильнике всегда пахло свежестью.Все, что нужно сделать, это взять этот ингредиент и один-два ватных шарика, в зависимости от объема вашего холодильника и силы запаха.Приготовив оба продукта, налейте несколько капель экстракта на шарики, переложите их в неглубокий контейнер и поставьте на полку.Экстракт ванили — нетоксичный ингредиент, который скроет нежелательные запахи и заменит их сладким ароматом.Не забудьте заменить ватные шарики, если при открытии дверцы холодильника вас не встретит запах ванили.Если вы не любитель сладких ароматов, не волнуйтесь: запах будет едва уловимым. Однако, если вы все еще сомневаетесь, замените ванильный экстракт и добавьте экстракт апельсина или лимона для дезодорации холодильника.Если Вы ищете простой, экономичный и экономящий время способ как избавиться от запаха в холодильнике, не ищите ничего, кроме буханки хлеба на кухне.Просто возьмите один-два ломтика хлеба, положите их в контейнер и поставьте контейнер (без крышки) на полку, где он лучше впитает неприятные запахи.Кроме того, добавьте 1 столовую ложку уксуса поверх ломтиков хлеба, чтобы дезодорировать холодильник, и дайте ему выветриться от 12 до 24 часов.Возможно, вам придется заменить ломтики пару раз, если запах не исчезнет полностью.Хлеб является отличным поглотителем неприятных запахов и естественным образом впитывает все запахи в непосредственной близости, особенно сильные.Только не забудьте выбросить использованные ломтики или корочку после использования, так как употреблять их небезопасно.Чайные пакетики являются натуральными поглотителями запаха и могут решить проблему с вонючим холодильником в кратчайшие сроки.Вам просто нужно собрать несколько использованных чайных пакетиков и высушить их, чтобы превратить в секретное оружие против неприятного запаха.После того, как они высохнут, положите два-три в открытый контейнер (подойдет и небольшая миска или тарелка) и поставьте рядом с источником запаха.Если неприятный запах исходит от всего прибора, соберите побольше пакетиков и разложите их по полкам, отделениям, выдвижным ящикам и боковым карманам.Если нет под рукой использованных чайных пакетиков, замените их рассыпчатой заваркой и наблюдайте, как разворачивается волшебство.Благодаря своим абсорбирующим и антибактериальным свойствам чайные пакеты (или листья) уравновешивают неприятный запах и быстро впитывают его.Вам не придется понапрасну тратить деньги или много времени и сил, пытаясь избавиться от неприятного запаха.Хотя, возможно, понадобится менять пакеты каждые два-четыре дня в течение пары недель, чтобы избавиться от запаха в холодильнике.Хранение рулона туалетной бумаги в холодильнике может показаться нелепым, но есть причина для этого.Все, что вам нужно сделать, это положить рулон туалетной бумаги к задней стенке холодильника.Рулон бумаги без запаха гарантирует отсутствие нежелательных запахов от салфетки к холодильнику.Этот прием работает, поскольку вонючие продукты выделяют небольшие молекулы, которые разносятся по воздуху и попадают нам в нос.Учитывая влажную среду в холодильнике, вонючие частицы могут вступать в реакцию с молекулами воды и оставаться на месте, пока вы не откроете дверцы.Пористая поверхность туалетной бумаги впитывает влагу и гнилостно пахнущие частицы, задерживая их из воздуха и предотвращая попадание в нос.Если запах не исчезнет, возможно, через несколько дней рулон придется заменить. Этот способ — лишь временное решение, если вы решитесь на это (не обращайте внимания на странные взгляды и вопросы, которые вы получите от своих гостей).Хотя этот метод может показаться странным, есть веская причина положить в холодильник кошачий наполнитель, поскольку он органически впитывает запахи.Более того, это экономичный способ, поскольку вы можете использовать дешевый вариант без запаха для достижения желаемого результата.Просто насыпьте немного гранул наполнителя в открытую емкость, поставьте в центр холодильника и дайте ему поглотить запахи в холодильнике в течение трех-четырех дней.Если вы беспокоитесь о том, что придется положить кошачий наполнитель рядом с едой, поместите продукт в контейнер закрыв крышкой с отверстиями.Поскольку наполнитель для кошачьих туалетов содержит диоксид кремния, глину и другие ингредиенты, такие как углерод и пищевая сода, он отлично впитывает запахи и освежает холодильник.Для достижения оптимальных результатов заменяйте наполнитель для кошачьего туалета каждую неделю.Чтобы избавиться от неприятного запаха с помощью лимона, возьмите нож, столовую ложку, поваренную соль, пищевую соду и неглубокую емкость.Собрав все необходимое, нарежьте лимон ломтиками толщиной в 2-3 сантиметра. Посыпьте нарезанные ломтики 1-2 столовыми ложками поваренной соли и 2-3 столовыми ложками пищевой соды.Теперь выложите украшенные ломтики в открытый контейнер и поставьте блюдо в холодильник.Хотя вы заметите разницу в запахе уже через несколько часов, потребуется от четырех до шести дней, чтобы запах полностью рассеялся.Это потому, что лимонная кислота уравновешивает щелочные ароматы и заменяет отвратительный запах цитрусовым ароматом.Кроме того, поваренная соль в сочетании с пищевой содой ускорят процесс поглощения запаха и значительно увеличат полезность лимона.Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, меняйте ломтики лимона каждую неделю. Если у вас нет под рукой лимона, замените его апельсином.Хотя белый уксус является идеальным чистящим средством, он также является отличным поглотителем неприятных ароматов, который может нейтрализовать все неприятные запахи в холодильнике.Все, что нужно сделать, это взять бутылку с уксусом на кухне, наполнить жидкостью миску (или стакан) и поставить рядом с источником запаха.Если вы беспокоитесь о случайном разливе и предпочитаете перестраховаться, смочите бумажное полотенце уксусом и положите его в небольшую миску, прежде чем ставить в холодильник.Это эффективный метод, который безопасен для ваших скоропортящихся продуктов.Хотя запах этой кислоты довольно сильный, если использовать ее прямо из бутылки, кислый запах быстро улетучится, и в холодильнике будет свежо.Проверьте через 24 часа, рассеялись ли неприятные запахи.Этот прием работает, поскольку уксусная кислота позволяет уксусу уничтожать микробы и удалять прогорклый запах из холодильника.Заменяйте уксус каждые несколько дней, чтобы избавиться от неприятных запахов. Если вы использовали влажное бумажное полотенце, заменяйте его по мере высыхания или каждые несколько дней.Картофель — универсальный овощ. На кухне наверняка найдется несколько таких, особенно если вы любите готовить.Достав картофель, очистите его и нарежьте мелкими кубиками или тонкими ломтиками. После того, как вы закончите, положите ломтики в открытый контейнер (или блюдо) и поставьте его в холодильник.Картофель быстро впитывает и нейтрализует неприятные запахи внутри холодильника.Чтобы повысить эффективность этого метода и улучшить впитываемость картофеля, попробуйте добавить в него несколько зубчиков чеснока.Картофель за короткое время впитывает запахи, находящиеся в непосредственной близости от него, поэтому этот способ является невероятно дешевым и экономичным по времени способом дезодорации холодильника.Однако, учитывая его короткий срок службы, не забывайте заменять старые ломтики свежими каждые два-три дня, чтобы в холодильнике всегда пахло свежестью и избежать прогорклого запаха испорченного картофеля.Вот почему для этого рецепта вам следует взять свежую картошку, чтобы вы могли уделить этому корнеплоду некоторое время для творения своих чудес, не беспокоясь о сроке его службы.