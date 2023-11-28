10 откровений людей, которые предпочитают не разрывать изжившие себя отношения

Все эти люди глубоко несчастны в тех отношениях, в которых сейчас находятся. Тем не менее они даже не пытаются что-то поменять в своей жизни. По разным причинам:









«Просто сейчас меня пугает мысль о жизни без него, и я боюсь, как бы разрыв не стал ошибкой. Мы все делали вместе на протяжении долгого периода времени, и мне сложно представить, что его не будет рядом. Даже несмотря на то, что мы редко получаем удовольствие от общества друг друга, а искра давно потухла, он – моя опора. Вот почему я не ухожу». – Алиса, 30 лет.



«Я совершенно не хочу круто менять свою жизнь и начинать отношения с нуля. Мы вместе уже так давно, что я даже не представляю себе другой жизни. Начинать все заново будет нелегко, а я не хочу таких сложностей ни для себя, ни для нее». – Мэтт, 32 года.



«Разрыв? Проще сказать, чем сделать. Она мне все еще дорога, но я уже не люблю ее. Мы через многое прошли вместе, и я не смогу вот так вот взять и разбить ей сердце. Я также не хочу, чтобы разрыв кончился тем, что я сам об этом пожалею». – Уэс, 26 лет.



«Мы уже так давно вместе, что я не думаю, что есть какой-то смысл разрывать отношения сейчас. Мы построили нашу жизнь вместе, у нас есть дети. Я знаю, чего можно от него ждать. И я смирилась с этим. Может я и не вполне счастлива, ну а кто счастлив?» — Джейн, 34 года.



«Я просто очень боюсь одиночества. Я отлично знаю, что я попала в ловушку бесперспективных отношений, но у меня хотя бы есть кто-то, кто просыпается рядом со мной каждое утро. Может наши мнения и не совпадают по некоторым вопросам, но он практически всегда рядом, и я думаю, что буду скучать по нему, если уйду». – Лив, 25 лет.



«Я не ухожу, потому что не представляю, как буду жить самостоятельно. Все наше имущество записано на его имя, включая дом и кредитные карты. Я так долго от него завишу, что даже не могу представить свой первый шаг после разрыва. Если начинать все с начала, придется начинать с нуля – эта мысль меня пугает». – Мария, 40 лет.



«Я бы не смог уйти, потому что чувствовал бы себя виноватым. Мне было бы больно, если бы я разбил ей сердце. Но наши отношения достигли своего пика и сейчас развиваются медленнее, чем мы когда-либо могли себе представить. Я остаюсь, потому что мне страшно бросать ее. Просто я не думаю, что оно того стоит». – Чарли, 28 лет.



«Как это всегда бывает, в самом начале наши отношения были настоящей сказкой. Думаю, что продолжаю наши отношения, потому что надеюсь, что все станет как прежде. Это были лучшие дни моей жизни». – Кэм, 29 лет.



«Я не ухожу, потому что боюсь, что он отомстит мне, если я уйду. Он никогда не поднимал на меня руку по-настоящему, но время от времени его поведение внушает мне страх. Думаю, если бы я бросила его, это стало бы спусковым крючком». – Анна, 27 лет.



«Не думаю, что могу найти кого-то еще, кто меня полюбит. Он был моим первым парнем. Мне пришлось потратить много времени, чтобы найти его, поэтому я не уверена, что кто-либо еще смог бы полюбить меня. Расставшись с ним, я обреку себя на жизнь в одиночестве», — Бриджит, 29 лет.



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