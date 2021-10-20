Поразительное о Сфинксе

Египетский Сфинкс, или Великий Сфинкс Гизы, остается одной из наиболее волнующих загадок истории. Археологи уверены, что возвели его люди, но кто и когда не могут внятно ответить до сих пор.







Некоторые полагают, будто Сфинкс стал монументом неизвестного высшего божества. Другие считают статую лишь очередным бессмысленным монументом древних фараонов. Третьи уверены, что дело не обошлось без вмешательства инопланетян — как, мол, иначе объяснить эту монументальную постройку? А ведь и правда, загадок у Сфинкса полно!







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