10 гласных и негласных запретов в СССР: от чего постоянно приходилось отказываться

Большинство людей вспоминают советские годы с радостью и благодарностью. Ностальгируют о том, как раньше было замечательно. Но помимо качественных продуктов, слаженного общественного порядка и хорошего образования, в СССР было немало вещей, от которых приходилось отказываться. Сейчас такие запреты кажутся дикостью и вызвали бы бурю негодования, но в те времена отказ от некоторых благ считался нормой. Спорить не приходилось, но помечтать же можно?
1. Яркая внешность не в моде
Свобода самовыражения — слишком большая роскошь для советских граждан. /Фото: kino-teatr.ru
В СССР существовал негласный запрет на слишком яркий макияж и оттенок волос (по крайней мере, до начала перестройки). Прически были однообразными, сдержанные укладки были в самом ходу. Стоит ли упоминать о пирсинге? Делать его категорически запрещалось, поскольку можно было нарваться на ярое неприятие общественности. Точно так же негативно относились и к длинным волосам у мужской части населения. Стиль а-ля хиппи был не в чести, поэтому длинные распущенные волосы на западный манер считались признаком плохого воспитания. Девочек заставляли заплетать волосы в косу или в хвостик. Слишком тщательно уложенные челки с большим количеством лака для волос тоже были под запретом.
2. Прописка
Паспортные данные строго контролировались. /Фото: foto.kg
Никаких вольностей. Прописка должна быть постоянной, за редкими исключениями. В СССР было не принято часто менять место жительства по своему усмотрению. Семья и насиженное место обитания — признак добропорядочности и хорошего воспитания.
3. Никаких иностранных сбережений
Храните деньги в сберегательных кассах, если, конечно, они у вас есть. / Фото: bel.biz.
С заграничной валютой лучше не иметь дела. Все иностранное — недопустимо для советского человека. На этот счет также была статья в уголовном кодексе. Тех, кто втайне занимался валютными делами, прозвали «бабочка». Она сулила строгое наказание за нарушение правил о валютных операциях.
4. Общественное жилье
Жилье в кооперативном доме можно было ждать годами. /Фото: domik.ua
Квартиры и дома покупать тоже было не принято. Жилье выдавалось государством. Те, кто хотел его получить, должны были вступать в кооператив, ожидая свой очереди и выполняя ряд несложных обязательств. Среди них: выплата обязательного первоначального взноса и ежемесячных платежей. Регулярные взносы очень похожи на современную ипотеку, однако их отличало существенное преимущество — отсутствие непомерно высокого ссудного процента. Но есть и минус такой системы получения жилья: после выплаты всех взносов квартира все равно оставалась в коллективной собственности.
5. Запретная любовь
Цветы и томные взгляды — вот и все ухаживания. /Фото: mama.md
Выражать свои чувства прилюдно считалось неприемлемым. Максимум, который могли позволить себе влюбленные — это держаться или ходить под руку. Поцелуи, объятия и тесные контакты полностью порицались. В случае проступка косые взгляды и злостные наговоры от всех окружающих, коллег, соседей и друзей по учебе были бы обязательной мерой наказания. Современной молодежи такие ограничения очень бы не понравились.
6. Образование с отработкой
Государство лучше знает, где тебе работать. /Фото: upload.wikimedia.org
После получения образования было обязательно распределение всех студентов на места работы. Конечно, отлично, когда после завершения образовательной подготовки у тебя уже есть, где зарабатывать деньги, но и выбора особого нет. Хочешь, не хочешь, а работать надо. Отдавай долг государству.
7. Гомосексуалисты и каратисты — одного поля ягоды
Запрет на аморальное поведение соблюдался очень строго. /Фото: cont.ws
В СССР бодибилдеры, каратисты, спекулянты и гомосексуалисты были уголовно наказуемы. Карате и бодибилдинг были под запретом вплоть до 1978 года. Мужеложство — отдельная статья в уголовном кодексе, которая также строго каралась. Гомосексуализм считался преступлением против личности и подлежал наказанию в тюрьме, сроком до 5 лет, а при сопутствующих преступлениях и до 8 лет.
8. Табу на поездки за границу
Отдых только в пределах Советского Союза. /Фото: sundukpirata.com
Нельзя было просто так взять, собраться и поехать в иностранную страну. Сейчас хватает только собственного желания и достаточных денег. Но в СССР на такую авантюру требовалось государственное разрешение. Гражданин сначала должен был запросить у правительства разрешающий документ на определенную поездку, который не выдавался без веского основания. Причем банальный отпуск — это не довод. Чаще всего за границу ездили те, кому это требовалось по работе. Остальным людям приходилось довольствоваться обширными просторами Советского Союза.
9. Никакой критики
В СССР строго настрого было запрещено критиковать власть. /Фото: imgtest.mir24.tv
В Советском Союзе на этот счет даже существовало специальное понятие — антисоветизм. Оно означало личное мнение, которое шло вразрез с устоями советской власти, общественными устоям или выражало конкретное неприятие системы. Если человека уличали в подобном проступке, ему сулило наказание по всей строгости уголовного кодекса. А друзей в подобных вопросах не было, донести на тебя мог кто угодно, поэтому свое недовольство приходилось держать при себе.
10. Библиотеки
Читать полезно и правильно, но не все. /Фото: lh3.googleusercontent.com
В Советском Союзе существовал обширный список запрещенной литературы. Строгие ограничения действовали с 1920-х по 1980-е годы. В него были включены «Архипелаг Гулаг» Солженицына, «Доктор Живаго» Пастернака, «Скотный двор» Оруэлла и многие книжки Булгакова.
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