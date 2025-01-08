8 блюд, сделанных из сырого мяса

С нами не соскучишься!

Не всякий сможет съесть бутерброд с сырым свиным фаршем или лосося с лаймом. Изыски французской, итальянской, русской, якутской, немецкой, перуанской и корейской кухни для тех, кто готов после принимать антигистаминные препараты.



Меттбрётхен

Саннакчи

Строганина из рыбы

Строганина из оленины

Тала из осетра, сазана и щуки

Карпаччо

Севиче

Тартар