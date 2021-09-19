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Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Это весьма сомнительное с этической точки зрения, но от того не менее популярное мероприятие ежегодно проходило в рамках ярмарки в Палисейдс-Парк, Нью-Джерси, с 1946 по 1955 год. Представляем вам уникальную серию архивных фотографий, демонстрирующих полные азарта со стороны родителей и страданий со стороны непосредственных участников детские гонки, в ходе которых разворачивалась нешуточная борьба за денежные призы. Ну а судить о том, что это — увлекательный и зрелищный спорт или форменное издевательство над маленькими детьми, мы предоставим вам самим.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Начиналась гонка с того, что матери собственноручно размещали своих детей в стартовых воротах, подозрительно напоминающих настоящие ворота, используемые на лошадиных скачках.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Участвующие в соревнованиях малыши зачастую едва стояли на ногах и еще не умели ходить.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Матери, другие члены семьи и просто посетители ярмарки активно болели за участников гонки. К слову, «дерби в подгузниках» были весьма популярны и собирали немало зрителей.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Неудивительно, что детские гонки были полны не только азарта и веселья, но и криков, плача и истерик участников.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Чтобы добраться до финишной прямой, некоторым требовался перекус.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Другие же так переутомлялись от упражнений на свежем воздухе, что засыпали прямо на ходу, так и не закончив гонку.



Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

В качестве финишной прямой выступали плюшевые игрушки. Они же служили мотивацией для ползущих участников.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Те, кто вставал и просто шел к финишу, подлежали дисквалификации.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Игрушки, до которых участникам гонок все-таки удавалось доползти, им разрешалось оставить себе.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Всем участникам присваивались забавные «клички», также подозрительно напоминающие лошадиные. Они помещались на большом плакате за полем для гонки вместе с шансами на выигрыш каждого из маленьких спортсменов. Остается неизвестным, принимались ли на них на самом деле ставки.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

Победитель гонки получал призовой фонд и корону. Правда, вместо радости победы корона зачастую приносила лишь дополнительные расстройства.

Дерби в подгузниках: как проходили ретрогонки ползающих малышей

В 1946 году знаменитый журнал LIFE писал, что детские гонки «действительно настолько нелепы, как вы могли подумать», но это не помешало регулярно их проводить на протяжении целого десятилетия. Вы будете удивлены, но подобные «дерби в подгузниках» периодически проходят до сих пор, в наш век заботы о правах человека и борьбы с жестоким обращением с детьми.

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