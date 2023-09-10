15 самых знойных красавиц индийского кинематографа и шоу-бизнеса

Когда-то Индия была бриллиантом в короне Британской империи; сейчас эта страна удивительной красоты с богатейшей историей. Однако, кроме этого, Индия славится своими ослепительными женщинами, будто рождёнными быть звёздами. В этом посте вы узнаете о 15 самых горячих штучках индийской развлекательной индустрии, при взгляде на которых вскипает кровь!
15. Фрида Пинто
Уроженка Мумбаи Пинто решила стать актрисой, после того как увидела, как играет Шарлиз Терон в фильме «Монстр». После долгих лет работы моделью она с шумом дебютировала в фильме «Миллионер из трущоб». С тех пор к ней пришла слава – как в Индии, так и в Голливуде.
14. Малика Шерават
Её имя означает «царица» – и как же оно ей подходит! Со своей великолепной грудью и недюжинным талантом она завоевала популярность ролями в таких фильмах, как «Побочный эффект» или «Любовь». Телезвездой же она стала в индийском аналоге шоу «Холостячка».
13. Саманта Прабу
Всего в 28 лет она уже заработала три индийские награды Filmfare Awards и является самой высокооплачиваемой актрисой в стране. Она играла в фильмах различных жанрах – как в драмах, так и в комедиях и боевиках, доказав тем самым, что её талант гибок и применим в различных областях. Даже когда она сделала перерыв в карьере в 2012 году из-за серьёзной болезни, она сохранила свою неземную красоту.
12. Рия Сен
Дочь известной актрисы Мун Мун Сен начала карьеру с работы моделью в 16 лет и быстро поднялась по карьерной лестнице, играя роли, в которых её красота была преимуществом. Также она оказалась в центре мини-скандала в 2004 году, когда позировала для календаря практически обнажённой.
11. Анушка Шарма
Дочь военного Шарма говорит, что детство в семье офицера подготовило её к работе актрисой и к тому, что ей придётся сменить множество локаций и встретить множество людей. Но поначалу она собиралась просто быть моделью, и её великолепная шевелюра и точёная фигура очень помогали ей в этом. Её дебют состоялся в фильме «Эту пару создал Бог» и оказался успешен. Ещё одним шагом к известности оказался фильм «Свадебная церемония». К сожалению, продолжением стал провалившийся фильм «Бомбейский бархат», но следом за ним Шарма нашла в себе силы вытащить свою карьеру на новый уровень!
10. Сонали Бендре
Одна из самых уважаемых знаменитостей в Болливуде, Бендре снимается в кино с 1990-х гг. и является одной из немногих актрис, работавших со всеми «четырьмя Кханами» Болливуда – четырьмя самыми известными и востребованными актёрами. А ещё она потрясающе танцует и работает в телесериалах и шоу!
9. Санни Леоне
Родившаяся в Канаде Санни вскоре вернулась в родительский дом, в Индию, и стала восходящей звездой Болливуда. Конечно, она больше известна своей работой в фильмах для взрослых, но в более традиционном индийском кино она также довольно популярна.
8. Сонам Капур
Её отец Анил – один из самых известных актёров Болливуда, которому добавила известности и роль в «Миллионере из трущоб». Сонам идёт по его стопам. Её дебютные фильмы не были кассовыми, но помогли ей найти себя и понять, что она скорее драматическая актриса, чем комическая. Всего в тридцать лет Сонам – на подъёме карьеры!
7. Читрангада Сингх
В 40 лет Сингх выглядит едва ли не лучше, чем многие девушки в 20. Её тёмная кожа, глаза и великолепная в целом внешность уже принесли ей немало наград в качестве актрисы. Также она поёт и работает моделью. А среди её фильмов есть несколько настоящих хитов!
6. Катрина Каиф
Каиф родилась в Гонконге и вскоре уехала на родину предков, чтобы получить там работу модели и актрисы. Некоторые режиссёры отказывались работать с ней из-за плохого знания хинди; также её критиковали за слишком однообразное романтическое амплуа. Но драмы «Нью-Йорк» и «Байкеры 3″ добавили в её актёрское «резюме» две солидные строчки!
5. Алиа Бхатт
Ей всего 22 года, но и стартовала в профессии она очень рано: дочь режиссёра, сниматься она начала ещё ребёнком. Взгляните на это юное лицо с милой улыбкой! Кроме того, Алиа поёт в некоторых фильмах и украшает собой обложки журналов.
4. Арчи Панджаби
Технически она родилась в Англии, но в семье индийских иммигрантов, и по её ослепительной внешности это видно. Начав свою карьеру в Англии, она сыграла роль в сериале «Хорошая жена», получив за него премию «Эмми». Другие роли и британский телевизионный сериал «Крах» также принесли ей успех.
3. Приянка Чопра
Мисс Мира 2000 года, Чопра быстро стала звездой Болливуда после успеха на конкурсе красоты. Её участие в нескольких кассовых фильмах определённо внесло свой вклад в сбор кассы – и прежде всего мы говорим о её сексапильной внешности и мастерской игре.
2. Падма Лакшми
Высокий рост и приятные черты лица Лакшми привели её к карьере модели. Тем не менее вскоре она стала более известна как автор кулинарных книг с традиционной индийской кухней. Вскоре она стала судьёй в телевизионном шоу «Шеф-повар». Её полуобнажённые фото и великолепный звонкий голос также притягивают к ней фанатов.
1. Айшвария Рай
Регулярно возглавляющая списки самых красивых людей на Земле, Рай победила в конкурсе «Мисс Мира» в 1994 году и с тех пор осталась в развлекательной индустрии. С тех пор она с её экзотической внешностью – одна из крупнейших звёзд Болливуда. Также популярность завоевали некоторые американские фильмы с её участием – такие, например, как «Невеста и предрассудки» или «Розовая пантера-2″.
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