Эти продукты были созданы во время войны

Как ни удивительно, но все продукты, о которых идёт речь в этой статье, появились на свет в результате военных действий:
1. Сюрстрёмминг (консервированная квашеная сельдь)
Название этого блюда может невольно ассоциироваться у некоторых с каким-то химическим оружием Третьего рейха. Этот шведский деликатес был изобретён в ходе войны.
В 16 веке во время правления шведского короля Густава Васа соль была на вес золота. Ситуацию осложняла затянувшаяся война с немцами, в ходе которой «белую смерть» было и вовсе не найти. В связи с этим шведы начали засаливать сельдь с меньшим количеством соли, что нарушало нормальный процесс её консервации.
В закисшей рыбе завелись бактерии – галоанаэробиумы, которые насытили бочки углекислым газом и пропионовой кислотой. Однако благодаря газовой среде рыба не протухла.
И теперь сельдь, которая отличается резким, неприятным запахом и выглядит как тухлятина, но формально таковой не является – национальная еда в Швеции.
2. Майонез
В результате блестящей военной операции в 1756 году на одном из Балеарских островов – Менорке – англичане были на голову разбиты армией под командованием французского маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси де Ришелье.
Понятно, что такой бравый военный любил вкусно и сытно поесть. Однако доставить запасы продовольствия с материка по морю было очень проблематично.
Ришелье при всей своей любви к французской кухне пришлось выведывать рецепты у местных поваров. Помимо многочисленных местных блюд Ришелье записал и вскоре привёз во Францию секрет приготовления «маонского соуса», сделанного из оливкового масла и яиц и названного в честь местного городка Майон.
Так, по одной из версий, и появился майонез.
3. Кисель
Когда печенеги осадили Белгород, на дворе стоял десятый век – пусть и нашей эры, но всё же.
Заказать продукты по Интернету ещё не представлялось возможным, поэтому жители осаждённого города решили сдаться захватчикам.
Согласно «Повести временных лет» один старец запретил умирающим от голода людям сдаваться врагу и повелел им выкопать два колодца. В первый колодец он приказал поставить кадь с болтушкой, «на чём кисель варят», а во второй – медовую «сыть».
Когда в город пригласили печенегов, те увидели, что осаждённые едят прямо из колодцев.
Тут печенеги поняли, что их план взять город измором провалился, т.к. людей кормит сама земля, и они удалились восвояси.
4. Марципан
Впервые эта смесь из измельчённого миндаля и сахарной пудры упоминалась в книге сказок «Тысяча и одна ночь», где её упорно, но безрезультатно, поедали в качестве афродизиака. Однако своё название и славу марципан обрёл в Европе благодаря туркам.
Несколько городов, в том числе Палермо и Толедо, соревновались за право утверждать, что именно их в своё время лихо потрепала турецкая армия, из-за чего готовить традиционные ритуальные угощения на Пасху и другие праздники стало не из чего.
К счастью нашёлся один умелец (или несколько), который выведал у турков секрет приготовления «дивной прелести» из дешёвого миндаля. Так на свет появился «Марци Панис» или хлеб Марка – марципан.
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