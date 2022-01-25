Скрытые возможности хозяйственного мыла, которое пригодится не только в ванной

Хозяйственное мыло - универсальная палочка-выручалочка на все случаи жизни. Если вы до сих пор используете его только по прямому назначению и не знаете о чудодейственных свойствах, то скорее читайте эту статью.

У кого дома нет 72%-го кусочка хозяйственного мыла? А ведь его можно применять в различных областях. Детально рассмотрим каждую из них.

1. Народная медицина

Хозяйственное мыло широко применяется в нетрадиционной медицине

1. Хозяйственное мыло оказывает бактерицидный и противовоспалительный эффект. Применяется для лечения кожных заболеваний и повреждений. Мылом можно обеззараживать раны, оно вытягивает гной и способствует заживлению тканей.

2. Продукт поможет при укусах насекомых и животных. Хорошо обработайте рану мыльным раствором, чтобы не допустить инфицирования крови.

3. В редких случаях можно применять средство и в гинекологии. Иногда с целью устранения грибка женщинам рекомендуют подмываться хозяйственным мылом.

Смешайте соду с мылом, чтобы избавиться от мозолей и натоптышей

4. Тандем хозяйственного мыла и пищевой соды спасает от мозолей, трещин на пятках и натоптышей. Наполните тазик горячей водой, высыпьте 60 г тертой мыльной стружки и 12 г соды. Парьте ноги 30 минут, а затем потрите кожу пемзой.

Процедуру нужно повторять ежедневно в течение одной недели.

5. Используется хозяйственное средство и для лечения насморка. Обрабатывайте пазухи носа густой мыльной пеной несколько раз в день. Спустя 3-4 повторения проходит заложенность и спадает отек.

6. После бритья у многих мужчин и женщин возникает кожное раздражение. Промойте воспаленные участки мылом и покраснения пройдут.

Если беспокоят проблемы с ротовой полостью, обеззараживайте зубную щетку при помощи мыла

7. Если у вас регулярно возникают стоматологические проблемы, специалисты рекомендуют ежедневно обеззараживать зубную щетку хозяйственным средством. Каждый вечер натирайте инструмент для чистки зубов мылом и оставляйте до утра.

8. Продукт применяется для лечения геморроя. Используйте его для подмывания вместе с основным лечением.

9. Грибок на ногах - распространенная проблема. Исцелить поражения поможет мыло и зубная щетка. Натрите инструмент хозяйственным средством и протирайте участки. После этого обработайте кожу йодом.

Компресс из лука и мыла исцелит нарыв

10. Избавиться от нарыва можно при помощи компресса из репчатого лука и хозяйственного продукта. Мелко нарежьте луковую головку и в таком же количестве натрите мыло. Смешайте компоненты до однородной кашицы (всего необходимо 50 г). Накладывайте компресс на пораженный участок на всю ночь.

11. Если случайно ошпарили кожу кипятком и боитесь, что могут появиться волдыри, скорее воспользуйтесь мылом. Обильно намыльте поврежденный эпидермис и оставьте средство высыхать.

2. Уход за волосами

Хозяйственное мыло избавляет волосы от излишней жирности

1. Обладателям жирного типа волос, а также людям, страдающих от себореи, кожного зуда, перхоти и других заболеваний, трихологи настоятельно рекомендуют мыть голову хозяйственным мылом. Оно контролирует сальные выделения и продлевает «свежесть» локонов. Однако здесь важно не переусердствовать, иначе шевелюра станет сухой и безжизненной.

2. Сперва может показаться, что состояние волос ухудшается. Однако через несколько процедур вы сможете оценить первые результаты. Волосы привыкнут, а болезненный зуд пройдет.

Наносить мыльный раствор на окрашенные волосы следует с осторожностью

3. Если вы окрашиваете локоны, будьте осторожны с таким лайфхаком, поскольку щелочь не всегда хорошо взаимодействует с краской.

4. Как правильно использовать мыло? Натрите немного средства на терку и залейте водой, чтобы получился раствор. Именно им, а не чистым куском, нужно мыть волосы. По завершению процедуры ополосните локоны раствором воды и яблочного уксуса (соотношение 1:1), чтобы восстановить щелочной баланс.

3. Уход за кожей

Мыльная пена мягко воздействует на кожу и снимает воспаления

1. Средство славится своими бактерицидными свойствами, поэтому помогает бороться с акне, прыщами, открытыми камедонами, черными точками. Наносите его на кожу лица, спины, плеч и груди несколько раз в неделю, чтобы избавиться от патогенов, провоцирующих высыпания. Лучше всего для этих целей подойдет мыльная пена. Цельным бруском тереть кожу нельзя, поскольку можно повредить эпидермис.

2. Мыльная пена спасает от солнечных ожогов. При первых признаках покраснения кожи, образуйте пену от хозяйственного средства и нанесите ее на пораженные области.

Используйте мыло не чаще 1-2 раз в неделю

3. Мыться хозяйственным мылом полезно и для людей, у которых нет кожных недугов. Используйте его раз в неделю. Так вы убережете себя от вирусов и бактерий.

4. Есть у мыла и недостаток - высокая концентрация щелочи. При частом использовании оно сушит кожу и делает ее менее эластичной. Именно поэтому важно использовать хозяйственное мыло в ограниченных количествах.

4. Использование в быту

Хозяйственное мыло гипоаллергенно и подходит для стирки детских вещей

1. Хозяйственное мыло изготавливается на натуральном сырье. Оно отлично подходит для стирки как взрослых, так и детских вещей, поскольку является гипоаллергенным.

2. Продукт обладает отбеливающими свойствами и помогает вывести загрязнения с белых вещей. Для стирки цветного белья используйте его с осторожностью.

3. Хозяйственное мыло подходит не только для мытья полов, но и посуды. Продукт очищает поверхности от бактерий и придает им блеск, не оставляя разводов.

Сделайте раствор на основе хозяйственного мыла и мойте им посуду

Теперь вы знаете, что хозяйственное мыло спасает от многих непредвиденных ситуаций и помогает в быту. Главное - пользоваться им в меру и не увлекаться. Частое применение может привести к ухудшению недугов и отсрочке выздоровления.

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