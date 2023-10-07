С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Пантелеев
    Ненадо! Опель Капитан деда-соседа имел раму и фанерное днище на Победе был применен впервые в мире несущий кузов.  От...7 известных бренд...
  • Светлана Фомина
    +Посуда, которая д...
  • Ирина Котова
    Знаю одного отнюдь не  джентельмена с такими повадками40 признаков наст...

Что происходит с организмом человека после одной банки кока-колы

Кола давно перестала быть просто прохладительным напитком. Сегодня это — символ поколения, образ жизни и, конечно, предмет непрекращающихся споров. Одни категорически отказываются от употребления легендарной газировки, другие заявляют, что слухи о ее вреде преувеличены. РИА Новости проследило, что на самом деле происходит с организмом после баночки колы.

Что происходит с организмом человека после одной банки кока-колы

Инфографика. Ирина Овчинникова/Денис Золотарев

Первая в истории кола была приготовлена в 1886 году: тогда химик из Атланты, доктор Джон Стит Пембертон отнёс в самую крупную в городе аптеку “Джейкобс” сироп карамельного цвета. Порции напитка продавались по пять центов за стакан и с современной газировкой имели мало общего до тех пор, пока продавцы не начали смешивать сироп с газированной водой. Пугающая приставка “кока”, присутствующая в названии известного американского напитка, действительно имеет отношение к кокаину. Первоначально главными компонентами сиропа были богатый кофеином орех кола и куст кока. Однако в 1903 году, когда мир узнал об опасных свойствах кокаина, кока был убран из рецептуры газировки. В настоящее время о печально известном кусте напоминает лишь слово в названии “Кока-кола”.

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх