Соуни Бин - ответственный за массовое каннибальство и ставший туристической приманкой Шотландии

Соуни Бин, глава семейства, которое убило более тысячи людей
История Александра "Соуни" Бина довольно неоднозначна и окутана слишком большим количеством легенд, разногласий и недомолвок, так что некоторые даже сомневаются, а был ли на самом деле такой человек. Ему и его группировке приписывают массовые убийства, каннибализм в отношении более тысячи (!) людей, и сейчас, вне зависимости от того, был ли Соуни на самом деле или нет, он является одним из главных достопримечательностей столицы Шотландии.
Рисунок, изображающий Соуни Бина и его жену у входа в свою пещеру.
История Александра "Соуни" Бина (Alexander “Sawney” Bean) началась в середине XV века, когда один из обычных сельских парней вдруг понял, что жить, как живут остальные - трудиться и зарабатывать деньги на пропитание трудом - это не для него. Соуни нашел себе даму сердца, которую многие в округе считали ведьмой, и удалился с ней подальше от "честного народа".
Дэвид Хайман в роли Соуни Бина в киноэкранизации легенды.
За 25 лет у пары родилось 14 детей и 22 внуков. Поговаривают, что многие из малышей были рождены в результате инцеста, однако достоверно никто ничего не мог сказать о семействе Бинов по той простой причине, что все, кто их встречал, был убит. Не желая выращивать овощи и фрукты или разводить домашних животных, самым простым способом для семейства Бинов были грабежи. Чтобы не оставалось свидетелей, всех своих жертв семья убивала. В какой-то момент Бины поняли, что награбленного банально не хватает на пропитание такой большой семьи, и они стали приносить убитых путников к себе в пещеру, где разделывали их и поедали, а оставшееся мясо мариновали на более голодные времена.
Рисунок, изображающий семью Соуни Бина, разделывающую своих жертв.
Голодные времена не наставали, наоборот - весь клан Бинов так хорошо научился окружать и убивать путников (а делали они это исключительно ночью, чтобы избежать лишних свидетелей), что мяса стало слишком много, и Бины стали выбрасывать отдельные части жертв в близлежащий водоем. Конечно, вскоре жители деревушек у моря стали находить подозрительные останки и всерьез забеспокоились. О том, что рядом с ними в пещере живет клан из 48 членов одной семьи, никто даже и не догадывался. Днем они не появлялись на людях, а ночью действовали всегда слажено и бесшумно. Пещера, в которой жила семья, периодически затапливалась, так что никто ее даже не исследовал. В убийствах обвиняли всех, кто подозрительно выглядел, особенно доставалось владельцам таверен, ведь зачастую они были последними, кто видел жертв еще живыми.
Рисунок, изображающий семью Бина за ужином.
О том, как обнаружили семью Бинов, существует несколько версий. Согласно одной, семья напала на пожилую пару, возвращавшуюся с ярмарки, но уже убив их, Бины встретились с группой из 20 людей, которые так же шли домой с ярмарки, которые и увидели происходящее. Другая версия гласит, что пара была не пожилая, а мужчина был подготовленным бойцом, и он до последнего дрался с Бинами, так что те даже и не заметили подходящих людей. Третья версия гласит, что одна из жертв Бинов имела при себе ружье, и этот человек успел выстрелить перед смертью, таким образом дав сигнал поисковым группам о том, что рядом происходит что-то плохое.
Дэвид Хайман в роли Соуни Бина в киноэкранизации легенды.
Узнав, что нападают каннибалы, которые живут где-то рядом, а не приезжие, местные запросили помощь у короля. Тот, узнав о масштабах злодеяний, организовал группу из 400 человек с охотничьими псами. Вместе с волонтерами из местных жителей они нашли пещеру, в которой жил Соуни Бин и вся его большая семья. Справитьс с вооруженными людьми и собаками Бины не могли, и их преступников арестовали и отвезли в Глазго. Там с каннибалами расправились очень жестоко, не предоставив даже право на суд. Мужчинам отрезали гениталии, оторвали руки и ноги, и оставили умирать от боли и потери крови. Женщин и детей заставили смотреть на эту казнь, после чего их также убили - сожгли заживо, как ведьм, на огромном костре.
Трудно сказать, была ли эта история на самом деле, но так или иначе, она стала неотъемлемой частью местного фольклора. Сегодня можно заказать экскурсию, где туристов проведут по "значимым местам", эта история вдохновляла в разное время различных писателей и кинематографистов, в том числе и создателей фильма Уэса Крэйвена "У холмов есть глаза."
Легенда о каннибале Соуни Бине и его многочисленной семье.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии