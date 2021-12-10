Как это было: 15 ретро фотографий времен СССР

15 атмосферных фотографий времен СССР
Очереди у бочек с квасом и пивом, съезды Компартии, сигареты "Пальмира", путёвки от профсоюзов, журнал "Работница", такой желанный для советских женщин - всё это было, было, было. В этом обзоре фотографии из 1980-х, которые прекрасно передают атмосферу того времени.
1. Очередь за квасом
Большая очередь за квасом неподалеку от центра города.
2. 27 съезд Коммунистической партии
Первый съезд Коммунистической партии после прихода к власти Горбачёва.
3. В магазине обуви
Завоз в одном из крупнейших обувных магазинов.
4. Пачка сигарет
Сигареты «Памир» с изображением пешего туриста.
5. Сигареты «ТУ-134»
Болгарские сигареты времен СССР.
6. На экскурсию
Безопасный переход детей через дорогу.
7. Обложка журнала «Работница»
Общественно-политический и литературно-художественный журнал для женщин.
8. «Маленькая Вера»
Советский художественный фильм, снятый режиссёром Василием Пичулом.
10. Уличная сцена
Люди, идущие по своим делам в центре города.
11. Первый школьный урок
После торжественной линейки, первоклассники заняли свои места за партами.
12. Очередь за мороженным
Очередь за мороженным в центре города.
13. Дефицитный продукт
Дефицитный продукт времен СССР.
14. Обеденный перерыв
Обеденный перерыв в буфете одного из Московских заводов.
15. Бочковой квас
Очень популярный бочковой квас.
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