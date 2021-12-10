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Как это было: 15 ретро фотографий времен СССР


15 атмосферных фотографий времен СССР

15 атмосферных фотографий времен СССР

Очереди у бочек с квасом и пивом, съезды Компартии, сигареты "Пальмира", путёвки от профсоюзов, журнал "Работница", такой желанный для советских женщин - всё это было, было, было. В этом обзоре фотографии из 1980-х, которые прекрасно передают атмосферу того времени.

1. Очередь за квасом


Большая очередь за квасом неподалеку от центра города.

Большая очередь за квасом неподалеку от центра города.

 

2. 27 съезд Коммунистической партии


Первый съезд Коммунистической партии после прихода к власти Горбачёва.

Первый съезд Коммунистической партии после прихода к власти Горбачёва.

 

3. В магазине обуви


Завоз в одном из крупнейших обувных магазинов.

Завоз в одном из крупнейших обувных магазинов.

 

4. Пачка сигарет


Сигареты «Памир» с изображением пешего туриста.

Сигареты «Памир» с изображением пешего туриста.

 

5. Сигареты «ТУ-134»


Болгарские сигареты времен СССР.

Болгарские сигареты времен СССР.

 

6. На экскурсию


Как это было: 15 ретро фотографий времен СССР

Безопасный переход детей через дорогу.

 

7. Обложка журнала «Работница»


Общественно-политический и литературно-художественный журнал для женщин.

Общественно-политический и литературно-художественный журнал для женщин.

 

8. «Маленькая Вера»


Советский художественный фильм, снятый режиссёром Василием Пичулом.

Советский художественный фильм, снятый режиссёром Василием Пичулом.

 

10. Уличная сцена


Люди, идущие по своим делам в центре города.

Люди, идущие по своим делам в центре города.

 

11. Первый школьный урок


После торжественной линейки, первоклассники заняли свои места за партами.

После торжественной линейки, первоклассники заняли свои места за партами.

 

12. Очередь за мороженным


Очередь за мороженным в центре города.

Очередь за мороженным в центре города.

 

13. Дефицитный продукт


Дефицитный продукт времен СССР.

Дефицитный продукт времен СССР.

 

14. Обеденный перерыв


Обеденный перерыв в буфете одного из Московских заводов.

Обеденный перерыв в буфете одного из Московских заводов.

 

15. Бочковой квас


Очень популярный бочковой квас.

Очень популярный бочковой квас.

 

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Как это было: 15 ретро фотографий времен СССР

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Как это было: 15 ретро фотографий времен СССРПодписаться на мой Instagram
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