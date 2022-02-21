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«Девочка-дура»: мультфильм-зарисовка о детях, который обязательно стоит посмотреть взрослым


«Девочка-дура»: мультфильм-зарисовка о детях, который обязательно стоит посмотреть взрослым

«Девочка-дура» - мультфильм-зарисовка студии анимации «А-фильм».

«Девочка-дура» - мультипликационный фильм-зарисовка, который был создан в свердловской студии анимации «А-фильм» в 2006. Этакий своеобразный взгляд на мир глазами ребёнка советского (да и только ли советского) времени. В этом мультфильме есть всё: и познание мира, и первые разочарования, и безразличная глупость взрослого мира.

Этот искренний и проникновенный мультфильм может вызывать разные чувства, но безразличным точно никого не оставит.

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«Девочка-дура»: мультфильм-зарисовка о детях, который обязательно стоит посмотреть взрослым

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«Девочка-дура»: мультфильм-зарисовка о детях, который обязательно стоит посмотреть взрослымПодписаться на мой Instagram
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