Что стало с женщиной, которая впервые стала матерью в 66 лет, и Как выглядит её 18-летняя дочь сегод







Адриана Илиеску с дочерью.

Адриана Илиеску с дочерью. Элизой.

На пути к материнству

Адриана Илиеску в молодости.

Родить, во что бы то ни стало





Во-первых, она сильно рисковала собственной жизнью. А во-вторых, одному только Богу было известно, сколько еще сможет прожить и удастся ли ей успеть воспитать этого ребенка. Но желание познать материнское счастье настолько было велико, что Ариадна не отступила ни перед чем. Она заключила договор с этим доктором, согласно которому, в случае её смерти он станет официальным опекуном малыша до его совершеннолетия. Богдан Маринеску впоследствии стал и крёстным отцом, рождённой с его участием девочки.





16 января 2005 года свершилось чудо - Адриана родила дочь Элизу.

Долгожданное счастье позднего материнства

«...Она для меня все, и ничто другое не имеет значения».

Со стороны Элиза с мамой скорее всего похожи на правнучку с прабабушкой.

Совершеннолетие и планы на будущее

Адриана и Элиза Илиеску.

Элиза Илиеску.