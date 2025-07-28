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30 мест, которые нужно посетить в Таиланде

Таиланд — это мечта всех путешественников — тех, кто самостоятельно исследует неизведанные уголки, и тех, кто покупает туристические путевки. В Таиланде можно увидеть практически всё: неземные пейзажи, кристально чистую воду, старые храмы, дикую природу и гостеприимных людей. Смотрите 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде.



1. Мост через реку Квай. При строительстве этого знаменитого моста погибло около 10 тысяч человек. И по сей день он остается символом жестокости времен японской оккупации Юго-Восточной Азии. Мост был разрушен в 1944 году. Были сохранены только закругленные стальные конструкции, а прямоугольные средние части моста были восстановлены после войны японцами в качестве военных репараций. 2. Залив Панг Нга — это настоящее чудо природы. Сказочная лагуна спрятана между отвесными известняковыми скалами. Есть еще только два места в мире, которые могут сравниться по красоте с заливом Панг Нга. 3. Khao Kheow — на территории 1500-летних джунглей создан уникальный заповедник, где воочию можно встретить лежащего на дороге льва или проходящего мимо жирафа. Здесь для туристов организуют пешеходные экскурсии, образовательные походы, а также ночные сафари. 4. Рейли — полуостров со сказочными пляжами, отгороженный от внешнего мира огромными скалами — это место не случайно попало в список самых красивых мест в мире. 5. Лежащий Будда в Бангкоке — это огромная 46-метровая полностью покрытая листовым золотом статуя Будды, который находится в состоянии нирваны… Везде в Таиланде вы будете чувствовать, как буддийский мистицизм проникает в вашу жизнь.
30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 6. Khao San в Бангкоке — это отличная отправная точка для тех, кто желает познакомиться с городом. Рядом находится река, пристань Phra Arhit, поля Санам Луанг и Большой дворец. Только здесь можно почувствовать атмосферу беззаботности, свободы и радости, которой вы не найдете ни в одном другом месте в Бангкоке. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 7. Amphawa — плавучий рынок в центральном регионе Таиланда. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 8. Са-Моракот — изумрудное озеро. Если вы хотите увидеть что-то, чего никогда не видели в своей жизни, то вы должны приехать к изумрудному озеру Са-Моракот. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 9. Город обезьян Лопбури, главной достопримечательностью которого являются хвостатые макаки. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 10. Ват Арун в Бангкоке — это храм Зари, к которому ведет необычно крутая лестница. Особенно интригующе он выглядит в лучах восходящего или заходящего солнца. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 11. Wat Phra Kaeo — удивительной красоты Большой дворец, королевская резиденция. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 12. Сказочные острова — Ko Tap, Ko Poda, Ko Mor в провинции Краби — это настоящий рай для тех, кто любит ходить в воде по песчаному дну. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 13. Самые красивые пейзажи можно увидеть, плавая на лодке по реке Чао Прайя. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 14. В Пхукете в Национальном парке Кхао Пра Тео есть реабилитационный центр гиббонов, в котором пытаются восстановить популяцию этих исчезающих уникальных животных. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 15. Хан Сок — старейшая и богатейшая экосистема в Таиланде с уникальным девственным лесом Хао Сок. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 16. Ko Chang на юго-восточном побережье подойдет тем, кому не хватает адреналина, кто не боится ездить по узким и опасным горным дорогам. С уверенностью можно сказать, что риск полностью компенсируют прекрасные виды, которые открываются оттуда. А спустившись в долину, можно насладиться удивительной красоты пляжами. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 17. Остров Мун Норк — это почти рай на земле. Это место вы никогда не забудете. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 18. Кох Самуи, Namuang — парковка и вход в национальный парк бесплатные. Прыжки с уступа в глубокий бассейн, наполненный освежающей водой, — это настоящий соблазн не только для детей, но и взрослых. Между водопадами Намуанг I и Намуанг II есть огромный сафари-парк и большое количество слонов. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 19. Хуа Хин. Это может стать для вас большой неожиданностью, но в Таиланде есть настоящая винодельня, которая производит вино, получающее награды на международных конкурсах. Поэтому в горах Хуа Хин во время дегустации вина туристы могут почувствовать себя почти как в Тоскане. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 20. Дом «шелкового шпиона» и разведчика Джима Томпсона в Бангкоке, смерть которого до сих пор остается неразгаданной тайной. Его дом, который на самом деле представляет собой шесть построек из разных частей Таиланда, является анклавом спокойствия и свидетельством ушедшей эпохи в самом центре оживленного Бангкока. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 21. Популярные пляжи Ламай и Чавенг в Кох Самуи с мягким белым пеком и красивыми прибрежными скалами. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 22. Пхукет: Симиланский остров и остров Сурин окружены коралловыми рифами, острыми скалами и усыпаны золотым песком. Эти острова — это настоящий рай для дайверов и мечта фотографов. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 23. Си-Сатчаналай — заброшенный ностальгический древний город, который является историческим памятником гениального градостроительства. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 24. Остров Вуа-Талап. Со смотровой площадки на «Острове Спящей Коровы», на котором живут морские цыгане, открывается райский пейзаж. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 25. Петля Mae Hong Son в северо-западной части Таиланда, которая состоит из 1864 поворотов, является красивейшим уголком страны — откуда открывается потрясающий вид на удивительные горы и долины, леса, рисовые поля и таинственные деревеньки. И, конечно же, красивый город Пай. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 26. Из северо-западной части Таиланда можно на один день попасть в Мьянму (Бирму). Нужно оставить на границе паспорт, вам дадут однодневный пропуск стоимостью около 10 долларов, с которым можно посетить небольшой городок Тачилек (Thachilek), где продают горячие жареные каштаны. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 27. Древний храм Wat Phra That Lampang Luang — популярная достопримечательность в Таиланде. Он был построен в XV веке и сохранился в хорошем состоянии до настоящего времени, а внутри храма находится статуя Будды с 1563 года. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 28. Ko Si Chang — королевский остров без короля в Паттайе, где можно увидеть остатки королевского дворца XIX века, основная часть которого была перенесена в парк Dusit в Бангкоке. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 29. Национальный парк Хан-Яй — старейшая и наиболее часто посещаемая охраняемая территория в Таиланде. В парке построены специальные площадки на высоких башнях, с которых можно наблюдать за дикими животными в их среде обитания. 30 мест, которые нужно посетить в Таиланде 30. Район около Паттайи — это место, в котором время остановилось. В деревнях Bang Saray, Samaesan, Ang Sila вы почувствуете себя как в 60-х годах: сонные улицы, замечательные пляжи, отличные сушеные креветки и морепродукты.

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санам луанг
храм имени зари
намуанг (i)
тео пра
wat phra that lampang luang, храм
намуанг (ii)
Джеймс Томпсон
wat phra kaeo
ху хин
вуа-талап остров
хао сок
мун норк
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