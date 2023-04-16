Где искать самые красивые закаты мира

Закат — одно из самых прекрасных и самых романтичных чудес природы. Полюбоваться заходящим солнцем можно, естественно, в любой день и в любом месте, но лучше всего будет выбрать одну из следующих локаций.
Стоунхедж
Англия
Ученые до сих пор гадают, как именно использовали древние этот загадочный каменный монумент. Вы же сможете полюбоваться одним из самых примечательных закатов в жизни и без этих сакральных знаний.
Масай Мара
Кения
Мы выбрали национальный парк Масай Мара, но, честно говоря, практически любой другой парк Кении, наполненный нетронутой дикой природой, подарит закат не хуже.
Тадж Махал
Индия
Тадж Махал прекрасен в любом освещении, но закаты здесь поистине незабываемы.
Стамбул
Турция
Лучше всего будет встретить закат на одной из лодок, курсирующих по величественному Босфору.
Бора Бора
Таити
Острова Бора Бора наполнены первобытной магией красоты, лучше всего открывающейся на закате.
Санта-Моника
Калифорния
Идеальным способом встретить закат в Санта-Монике будет местное колесо обозрения, с вершины которого открывается невероятный вид.
Улуру
Австралия
Горный массив меняет свой цвет в зависимости от высоты солнца. Мы рекомендуем вам потратить не только вечер, но и весь день, наблюдая за этими магическими превращениями.
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Попробуйте подняться на канатной дороге еще до начала заката — так вы застанете его пик в самой верхней точке подъема.
Будапешт
Венгрия
Величественная архитектура венгерской столицы только выигрывает в красках заходящего солнца.
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