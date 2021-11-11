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Кустарник, который увидишь не в каждом саду

Одно из растений, явно недооценённых в ландшафтном дизайне, — это представитель семейства Розовые пираканта. Это эффектное растение, густо усыпанное ягодами разного цвета (в зависимости от сорта), которые привлекают птиц.
Кустарник, который увидишь не в каждом саду
Весной оно очень красиво цветёт белыми цветами, полностью покрывающими весь куст. В этот период растение активно посещают пчёлы, так как пираканта — медонос. Кроме того, это вечнозелёное растение.
Кустарник, который увидишь не в каждом саду
В южных широтах зелёная листва сохраняется вплоть до февраля. Очень красиво смотрится россыпь ягод вперемешку со снегом. Пираканта неприхотлива, растёт в любых условиях.
Кустарник, который увидишь не в каждом саду
Также пираканта привлекательна тем, что она является «ландшафтным пластилином». Его можно легко сформировать в нужном направлении: хоть живой изгороди, хоть колонны, хоть бонсая. Часто хозяева задаются вопросом, что бы такого посадить в изгороди, чтобы было и красиво, и неприхотливо, и защищённо? Пираканта — густой кустарник с колючками, поэтому она будет выполнять функцию защиты наилучшим образом. Декоративная составляющая куста заключается в россыпи цветов, ягод и сочных зелёных листьев. Это поистине красивое и недооценённое растение в ландшафтном дизайне.
Кустарник, который увидишь не в каждом саду
Подробнее о пираканте смотрите в видео ниже:


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Пиракантасад
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