Кустарник, который увидишь не в каждом саду

Одно из растений, явно недооценённых в ландшафтном дизайне, — это представитель семейства Розовые пираканта. Это эффектное растение, густо усыпанное ягодами разного цвета (в зависимости от сорта), которые привлекают птиц.



Весной оно очень красиво цветёт белыми цветами, полностью покрывающими весь куст. В этот период растение активно посещают пчёлы, так как пираканта — медонос. Кроме того, это вечнозелёное растение.



В южных широтах зелёная листва сохраняется вплоть до февраля. Очень красиво смотрится россыпь ягод вперемешку со снегом. Пираканта неприхотлива, растёт в любых условиях.



Также пираканта привлекательна тем, что она является «ландшафтным пластилином». Его можно легко сформировать в нужном направлении: хоть живой изгороди, хоть колонны, хоть бонсая. Часто хозяева задаются вопросом, что бы такого посадить в изгороди, чтобы было и красиво, и неприхотливо, и защищённо? Пираканта — густой кустарник с колючками, поэтому она будет выполнять функцию защиты наилучшим образом. Декоративная составляющая куста заключается в россыпи цветов, ягод и сочных зелёных листьев. Это поистине красивое и недооценённое растение в ландшафтном дизайне.



Подробнее о пираканте смотрите в видео ниже:



