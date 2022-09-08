Как выглядели первые переселенцы в Америку

Все снимки, которые вы здесь увидите, сделаны фотографом-любителем Огастесом Шерманом, который работал клерком в канцелярии главного пункта приема иммигрантов на острове Эллис (Нью-Йорк) с 1892 по 1925 год. Шерман фотографировал прибывших при прохождении таможни, в их национальной одежде.



Впервые эти снимки были опубликованы журналом National Geographic в 1907 году и в настоящее время хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.



Безбилетный пассажир из Германии







Голландские дети







Женщины из Голландии







Греческий солдат







Мужчина из Российской империи







Иммигранты из Российской империи







Мужчина из Алжира







Мужчина из Баварии







Албанский солдат







Дети из Скандинавии







Представительница народа саамы







Датчанин







Женщина из Гваделупы







Ещё три представительницы Гваделупы







Юный индус







Итальянка







Итальянка







Женщина из Норвегии







Румынский волынщик







Румынский пастух







Русинка







Мать с ребёнком из Словакии







Женщины из Словакии







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