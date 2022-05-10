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Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются


Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются


Закон подлости – самый работающий закон на земле. Это известно всем. Именно благодаря этому закону бутерброд всегда падает маслом вниз, а у самого интересного экспоната нет таблички. Остроумные люди эту тему развили и придумали ещё множество подобных закономерностей. В этом обзоре мы собрали главные, которые стоит взять на заметку, чтобы избежать неприятностей.

Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются


Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 
Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

 

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Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

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Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаютсяПодписаться на мой Instagram
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