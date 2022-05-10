Законы подлости, или 15 закономерностей жизни, которые обязательно случаются

Закон подлости – самый работающий закон на земле. Это известно всем. Именно благодаря этому закону бутерброд всегда падает маслом вниз, а у самого интересного экспоната нет таблички. Остроумные люди эту тему развили и придумали ещё множество подобных закономерностей. В этом обзоре мы собрали главные, которые стоит взять на заметку, чтобы избежать неприятностей.
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