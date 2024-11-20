Визажист меняет людей

Мы все привыкли к разнообразным материалам, показывающим впечатляющие преображения внешности человека в формате «до и после», и тема макияжа в этом контексте тоже достаточно популярна. Однако сейчас мы вам покажем действительно поразительные результаты работы визажиста, и что особенно приятно — это наш соотечественник, стилист из Санкт-Петербурга Вадим Андреев.

Опыт, профессионализм , творческий подход и никакого фотошопа!Только волшебные руки, или кисти, или что-то еще явно волшебное.После профессиональной «обработки» способны удивлять не только наши красавицы, но и представители сильного пола.Дита фон Тиз, не иначе!Все модели, безусловно, от природы очень красивы, но мастер создает из них фотомоделей с обложек журналов Вадим, браво!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)