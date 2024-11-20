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Визажист меняет людей

Мы все привыкли к разнообразным материалам, показывающим впечатляющие преображения внешности человека в формате «до и после», и тема макияжа в этом контексте тоже достаточно популярна. Однако сейчас мы вам покажем действительно поразительные результаты работы визажиста, и что особенно приятно — это наш соотечественник, стилист из Санкт-Петербурга Вадим Андреев.



Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Опыт, профессионализм, творческий подход и никакого фотошопа!

Визажист меняет людей
Только волшебные руки, или кисти, или что-то еще явно волшебное.
Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей
После профессиональной «обработки» способны удивлять не только наши красавицы, но и представители сильного пола.
Визажист меняет людей

Визажист меняет людей
Дита фон Тиз, не иначе!
Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей
Все модели, безусловно, от природы очень красивы, но мастер создает из них фотомоделей с обложек журналов.
Визажист меняет людей

Визажист меняет людей

Визажист меняет людей
Вадим, браво!

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