Шаолинь — самый известный буддийский монастырь, расположенный на горе Суншань в центральном Китае. Он легендарен боевыми искусствами, которыми владеют буддистские монахи-воины.



Мастера Шаолиня провели показательное выступление на Мальте. Посмотрим, что они могут.







Шаолинь был основан в 495 году. В 620 году 13 шаолиньских монахов помогли Ли Шиминю удержаться на престоле, и монастырь получил высочайшее соизволение содержать монашеское войско. Таким образом Шаолинь оказался краеугольным камнем в восстановлении династии и прославился как центр боевых искусств.



Валлетта, Мальта, 17 сентября 2016. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







Выступления на Мальте провела специальная труппа с названием Dengfeng Zhongyue Shaolin Boxing Culture Troupe. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







Кстати, место для постройки Шаолиня было выбрано не случайно. Гора Суньшань считалась одним из священных горных пиков Китая, где жили бессмертные даосы и селились святые отшельники. Первоначально монастырь представлял собой лишь несколько деревянных построек.(Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







Выступления монахов Шаолиня на Мальте «разбавляли» эффектные китайские акробатки, 17 сентября 2016. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):











С приходом в Китай в XIII веке монголов Шаолиньский монастырь был разрушен, сгорели многие постройки, количество монахов упало с полутора тысяч до сотни с небольшим. Казалось, начинается затяжной упадок некогда славной боевой обители. Но в этот момент во главе Шаолиньсы становится настоятель Фуюй, явившийся одной из самых замечательных фигур в судьбе не только монастыря, но и вообще китайского буддизма. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







При жизни Фуюя монастырь стремительно разрастался, а количество послушников достигало двух тысяч. Все они обучались в той или иной мере боевым искусствам, причем многие – не без тайной надежды, что по выходе из монастыря, став шаолиньскими бойцами, они будут внушать еще большее уважение и благоговейный трепет мирянам. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







Демонстрация гибкости. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







В те времена, даже те монахи, которые провели под руководством опытных шаолиньских наставников несколько лет, не могли надеяться на передачу истинной шаолиньской традиции боевых искусств. Полный курс требовал около 20 лет обучения, которое обычно начиналось с детства. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







Вскоре в Шаолине был введен специальный экзамен. Этот комплекс, весьма большой и чрезвычайно сложный, был предназначен для отработки поединка в самых различных условиях — начиная от узкого пространства типа монашеской кельи вплоть до открытого поля. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):







Тем временем, на показательных выступлениях китайские акробатки показывали не менее впечатляющие номера. Мальта, 17 сентября 2016. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):











Мастера Шаолиня, показательное выступление на Мальте 17 сентября 2016. (Фото Darrin Zammit Lupi | Reuters):











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